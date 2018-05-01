原標題：大勢所趨 人心所向——專家談中國和多米尼加建立外交關係



新華社北京5月1日電 題：大勢所趨 人心所向——專家談中國和多米尼加建立外交關係

新華社記者崔文毅、許可、潘潔

中華人民共和國和多明尼加１日上午簽署建交聯合公報，決定自公報簽署之日起,兩國相互承認並建立大使級外交關係。

此間專家認為，中國和多米尼加建交是大勢所趨、人心所向。這標誌著兩國關係翻開了新的歷史篇章，將進一步釋放合作潛力，給兩國人民帶來更多福祉。

符合時代潮流

在建交聯合公報中，多明尼加政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。據此，多明尼加政府即日斷絕同台灣的「外交關係」。

中國國際問題研究院常務副院長、研究員阮宗澤說，多米尼加承認和承諾恪守一個中國原則，不設任何前提條件地同中國建交，符合歷史和時代發展的潮流，符合國際法和國際關係基本準則。

據悉，中多建交公報在北京簽署前，多米尼加發佈總統公告，宣布承認一個中國原則，與台灣地區斷絕所謂「外交關係」。多米尼加外長巴爾加斯1日在北京表示，多米尼加將不再與台灣發生任何形式的官方關係，不進行任何官方往來。

1971年10月，第26屆聯大通過2758號決議，明確中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國前駐墨西哥、阿根廷、厄瓜多大使曾剛說，決議確認的一個中國原則已成為國際社會的廣泛共識和公認的國際關係準則。

近年來，甘比亞、聖多美和普林西比、巴拿馬等國家紛紛與台灣地區斷絕所謂「外交關係」，與中國恢復、建立外交關係。

「與中國建交是多米尼加向前邁出的正確而重要的一步。多米尼加與支持聯合國大會2758號決議的其他175個國家站到了一起。」巴爾加斯說。

建交水到渠成

中多交往源遠流長。華人很早就來到多米尼加生活和工作，為多米尼加的發展發揮了重要作用。1993年，中國和多米尼加簽署了互設貿易發展辦事處的協議。「兩國建交水到渠成，雙邊關係從此翻開了新的歷史篇章。」中國國際問題研究基金會研究員、中國前駐古巴大使劉玉琴說。

多米尼加政府法務顧問弗拉維奧·達里奧·埃斯皮納爾在總統府召開的記者會上說，這一決定「是經過長時間的考量並通過與政商各界廣泛協商后做出的，是基於多米尼加人民的需求和對未來的展望而做出的」。

「中國在拉美多了一位守望相助的好朋友，多米尼加在發展振興道路上有了一位互利合作的好夥伴。」阮宗澤說。

專家表示，中國堅持推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。這也是多米尼加從兩國長遠發展和兩國人民根本利益出發，與中國建立外交關係的原因。

阮宗澤說，近年來，中國提出的「一帶一路」倡議、人類命運共同體理念等得到了多米尼加的認同，巴爾加斯外長也談到了多米尼加讚賞中國在國際和地區事務中發揮的重要作用。

合作前景廣闊

專家表示，中多建交將進一步釋放雙方合作潛力，為兩國人民帶來實實在在的利益，為中拉整體合作注入新動力。

目前，中國是多米尼加第二大進口商品來源國，多米尼加是中國在加勒比地區第二大貿易夥伴。去年中多貿易額達到18.71億美元，同比增長10.3%。

「中國是最大的發展中國家，多米尼加是中美洲和加勒比地區的最大經濟體，近年來兩國經濟都保持健康穩定發展。建交后，兩國可以對接發展戰略，加強互利合作，更好地造福兩國人民。」劉玉琴說，相信建交后將有更多中國企業赴該國投資。

據了解，多米尼加對參與「一帶一路」建設意願強烈。專家表示，雙方可在基礎設施、旅遊、電力等領域加強合作，實現優勢互補。

「旅遊是多米尼加的重要經濟支柱之一。隨著中國遊客赴拉美旅遊的數量急速增加，旅遊將成為兩國今後合作的重要領域。」曾剛說。

多米尼加曾擔任拉共體輪值主席國，近年來也一直積极參與中拉論壇框架下的合作。「中多建交將有助於推動中拉合作，促進南南合作，維護髮展中國家共同利益。」曾剛說。

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王毅談中多建立外交關係

中華人民共和國和多明尼加關於建立外交關係的聯合公報（全文）

新華國際時評：中多建交 水到渠成