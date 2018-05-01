桶裝瓦斯每公斤漲0.9元 天然氣平均調漲2.99%台灣好新聞報 (2018-05-01 19:18)
生活中心／綜合報導
台灣中油公司宣布，自2日凌晨零時起，5月份桶裝瓦斯、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲0.9元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元；而國內天然氣價格則平均調漲2.99%。
中油公司表示，5月份液化石油氣國際合約價格(CP) 較上月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤調漲0.9元。
有關天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，2日起平均調漲2.99%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調漲0.31元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約9.3元至13.95元。
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