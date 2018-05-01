（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）國立嘉義高商於4月18日發生200多位學生疑似食物中毒送醫，今天檢驗結果全部出爐，其中人體檢體有5位學生及1位載送桶餐司機驗出諾羅病毒陽性，推測由諾羅病毒引起。



嘉義高商於4月18日有多名學生在午餐後，就陸續出現頭暈、噁心、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，一直到隔天都有學生出現不適症狀送醫，最後約有210位學生送醫治療。



嘉義市衛生局調查，學生午餐是由校方委外的團膳廠商供應桶餐，再由學生分菜食用，當天午餐菜色有油豆腐、小白菜、番茄炒蛋、炸雞腿、肉絲滷豆輪、排骨玉米湯及白飯等。



嘉義市衛生局副局長廖育瑋受訪指出，嘉商學生發生疑似食物中毒事件後，衛生局除了調查外，並進行5名學生與13位廚工、桶餐司機的人體檢體、食品留樣檢體與水源採檢工作，同時向疾病管制署申請流行病學調查。



廖育瑋表示，檢驗結果今天全部出爐，食品留樣檢體未檢出病原性微生物，包括病原性大腸桿菌、沙門氏桿菌、腸炎弧菌、仙人掌桿菌等；便當工廠環境檢體水源未檢出諾羅病毒。



另外，人體檢體的5位學生及1位載送桶餐的司機則驗出諾羅病毒陽性，因此，推測這次事件是由諾羅病毒所引起。



廖育瑋說，諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，若與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物、排泄物所產生的飛沫也可能受感染，因此，這次感染的源頭是由學生或司機，並無法進一步釐清。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070501