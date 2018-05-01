（中央社記者蔡怡杼台北1日電）為擴大國內資產管理規模，金管會表示，擬開放境外專業機構免境內保管銀行就可全權委託國內業者操作，以及成立未滿1年且每股淨值不到10元的投信顧事業也能申請全委業務。



金融監督管理委員會證期局今天表示，為配合證券投資信託及顧問法修法，以及吸引境外專業投資機構全權委託國內業者操作，擴大國內資產管理規模，將預告證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法部分條文修正草案。



證期局副局長周惠美表示，現行規定，境外基金以及外國金融機構等境外專業投資機構，若要全權委託時，需先在國內找保管銀行，本次修正重點放寬，未來境外專業投資機構不用找國內的保管銀行也能委託投信顧事業辦理全權委託投資業務。



即現行境外專業投資機構若要委託進行全委投資業務時，需先把資金匯入台灣放在境內的保管銀行，未來放寬後，境外專業投資機構委託全委投資業務時，可以等交割時再把資金匯入。



根據證期局統計，目前境外專業投資機構全權委託規模約新台幣60億元，官員預估，本次修正可掃除境外專業投資機構來台投資障礙，可擴大境外專業投資機構委託國內投信顧事業的代操規模。



另外，現行規定，投信取得營業執照並募集成立基金，開始運作投信業務後，及投顧事業取得營業執照，且最近一次查核簽證財務報告的每股淨值不得低於面額，才可申請辦理全委投資業務。



周惠美表示，考量投信顧公司剛成立，取得執照未滿一年且因業務尚未步入軌道、需投入大量固定成本等，本次修正將放寬成立未滿一年的投信顧事業且每股淨值低於面額的10元時，仍可申請辦理全委投資業務，預估對從事機器人理財的業者，如大拇哥投顧、商智投顧等具誘因。（編輯：鄭雪文）1070501