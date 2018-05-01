（中央社記者王淑芬高雄1日電）「感謝你們就像救命天使一樣，營救了29個難民」，越裔美商鄧泰阮見到了救命恩人、報務員黃宗舜時，情緒激動得紅了眼眶，回顧40年前的逃難歷程，他數度哽咽、拭淚謝恩。



這段尋人故事要回到40年前的南中國海。當時的鄧泰阮還是個學生，與兄長及另27個同學朋友，還有小孩一起逃難，因為船身故障，載沉載浮的難民船很可能沉沒大海，幸運的是碰到了船身寫有「大」字的漁船伸出援手。藉由交談中彷彿有著「高雄」的微弱記憶，他在4月30日由友人陪同下拜訪高市府，並發出尋人訊息。



這趟報恩之旅，經過媒體的披露，昔日「大川一號」船上的報務員黃宗舜與市府取得聯絡，終於串起這段失落40年跨海報恩的故事。



下午，高雄市政府3樓貴賓室的氣氛雖然溫馨卻透著幾分悸動的心情。鄧泰阮看到黃宗舜的剎那，彷彿回到了昔日南中國海的時空，他難掩激動的心情，時而哽咽、時而拭淚，更一度向報務員黃宗舜下跪致謝。不過黃宗舜隨即制止，直說是這些難民福大命大，運氣很好。



黃宗舜回憶，當時「大川一號」、「大川二號」兩艘行駛於南中國海，只見小艇不斷的靠向漁船，當船隻很接近時，小艇上的難民統統跑上大船，讓大船不及因應，也不敢將人丟下船。



他表示，當時船長宋謹安曾和他討論如何處置，並聯擊了船公司，公司同意由漁船自行處理，於是船長同意將難民載到新加坡，再以救生筏送走難民。



黃宗舜回憶29名難民在漁船上停留4天的過往，漁船大廚供應了美食也在送走他們時提供了充足的食物。鄧泰阮回顧這段逃難的歷程，後來在1978年7月12日在印尼丹戎烏邦島登陸上岸。



當然此行不無些許的遺憾。當高市府副市長蔡復進轉達市府尋訪得知船長已在9年前辭世，乍聽無緣當面向宋謹安致謝，鄧泰阮悲從中來，哽咽表達將要為船長塑造一個雕像，讓大家知道宋謹安的英雄義行，並承諾意協助宋家人或船員，讓他們無生活之虞。而宋太太則是感謝鄧泰阮不忘亡夫的義行。



鄧泰阮說，將在7月再訪高雄探視宋太太，要告訴她及子女，宋先生是一個多麼好的人，讓船長的義行可以流傳讓更多人知道。



這趟報恩之旅可以順利找到救命恩人，鄧泰阮也感謝市府穿針引線，還安排漁業電台的訪問，增加故事的曝光度。他說，未來隨時會戴著這頂有「高雄」字樣的帽子，宣傳高雄的友善並代表他對高雄的敬意。



時值台灣外交艱困時刻，不過這個美籍越裔與台灣漁民於40年前的救難情緣，卻展現了成功國民外交的故事，也傳達國民友善，人道救援不落人後的義行。象徵尋人報恩圓滿，市府還特別準備湯圓請大家品嚐，希望友誼永固。(編輯:孫承武)1070501