（中央社記者朱則瑋台北1日電）科技部今天宣布推出創新營運模式產學合作專案計畫，協助國內產業朝高價值服務轉型，希望透過人與科技的結合，讓科技發展更貼近市場需求及人性關懷，進一步產生創新模式。



創新營運模式產學合作專案計畫包含五大主軸，第一，新服務商品，全新或創新商品、服務，包括內容、元素、水準、規格、組合等價值增進；第二，新的經營模式，建立新的服務運作方式、經營制度、營運系統等，以創新企業或組織經營價值。



第三，新行銷模式，在產品或服務銷售過程中，業者與顧客通路管理、計價收費、暢貨物流等，以創新方式與顧客或上下游等價值鏈成員建立新的溝通互動模式；第四，新商業應用技術，引進新的資訊、通訊、系統等科技，在商業上應用並產生創新價值。



第五，其他與社會脈動相關非屬技術性的創新，像是引用人文藝術、社會關懷與創新，擴大技術運用價值。



科技部長陳良基表示，這次計畫鼓勵應用新科技推動創新營運模式外，其他不是屬技術性創新，但與社會脈動息息相關的議題，也是科技部關注的重點，希望科技發展能更貼近市場需求及人性關懷，以創造更高的科技價值。



創新營運模式產學合作專案計畫即日起受理線上申請，至6月29日截止，並已規劃在北中南辦理3場次說明會，分別為5月4日於國立中山大學、5月18日於國立台北科技大學以及5月21日於國立台中科技大學。（編輯：李淑華）1070501