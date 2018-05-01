讓科技貼近人性 科技部推創新營運產學計畫中央社 (2018-05-01 19:38)
（中央社記者朱則瑋台北1日電）科技部今天宣布推出創新營運模式產學合作專案計畫，協助國內產業朝高價值服務轉型，希望透過人與科技的結合，讓科技發展更貼近市場需求及人性關懷，進一步產生創新模式。
創新營運模式產學合作專案計畫包含五大主軸，第一，新服務商品，全新或創新商品、服務，包括內容、元素、水準、規格、組合等價值增進；第二，新的經營模式，建立新的服務運作方式、經營制度、營運系統等，以創新企業或組織經營價值。
第三，新行銷模式，在產品或服務銷售過程中，業者與顧客通路管理、計價收費、暢貨物流等，以創新方式與顧客或上下游等價值鏈成員建立新的溝通互動模式；第四，新商業應用技術，引進新的資訊、通訊、系統等科技，在商業上應用並產生創新價值。
第五，其他與社會脈動相關非屬技術性的創新，像是引用人文藝術、社會關懷與創新，擴大技術運用價值。
科技部長陳良基表示，這次計畫鼓勵應用新科技推動創新營運模式外，其他不是屬技術性創新，但與社會脈動息息相關的議題，也是科技部關注的重點，希望科技發展能更貼近市場需求及人性關懷，以創造更高的科技價值。
創新營運模式產學合作專案計畫即日起受理線上申請，至6月29日截止，並已規劃在北中南辦理3場次說明會，分別為5月4日於國立中山大學、5月18日於國立台北科技大學以及5月21日於國立台中科技大學。（編輯：李淑華）1070501
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Adobe Acrobat Windows．Hello Kitty 平板電腦．平板電腦 wifi．Windows 7 家用進階．Windows 8．win8 平板電腦．SONGWIN 平板電腦．9.7吋 平板 電腦．Besta 平板電腦．Windows 7 Professional．SAMSUNG 平板電腦．windows 7 隨機版．WINDOWS 記憶體．SUPER 平板電腦．WINDOWS Windows 8 1TB．GIGABYTE 平板 電腦．WINDOWS 智慧機．7吋 平板電腦 記憶卡．微軟 WINDOWS 8.1．ipad 平板電腦 Android．核心 平板 電腦．costco 平板電腦．EeePad 平板電腦．變形金剛 平板電腦．windows server 2008．Enjoy 平板電腦．ACER 7吋 平板電腦．ASUS Google 平板電腦
- 【日虎】高桶SPA按摩泡腳機(LED顯示面版 / 按摩滾輪設計 /
- 【VICTORY】140x50x175cm彩豔防塵衣櫥(TB-1608)
- 【A.S.O】超輕雙核心 牛皮小方楦魔鬼氈奈米紳士鞋(黑)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F/VS2完美車工求婚鑽戒
- 【CHIMEI奇美】智能淨化空氣清淨機 AP-12H0NM
- SONY HVL-F20M 輕薄型外接式閃光燈(公司貨).-
- 【WD】My Book 4TB 3.5吋外接硬碟(SESN)
- [黎安思-Zean\'s] 細緻全平面竹炭釋壓記憶床墊{單人6cm}2色
- MANSTYLE 一兩黃金條塊
- MIDO 美度 Multifort 先鋒鎖牙式錶冠計時機械錶 M005914370
打HPV疫苗：這些問題先要弄清楚【北京新浪網】
《星露穀物語》多人模式來了 Steam已開啟公測【北京新浪網】
《驚奇隊長》片場照泄露 女神與局長聯手大戰外星人【北京新浪網】
真·硬盒玩家！國外美女自製《塞爾達傳說》主題Labo【北京新浪網】
《海賊王》路飛賞金達15億！已知最高賞金，第五位皇帝【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》