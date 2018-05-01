新浪科技訊 日期:5月1日晚間消息，投資銀行巴克萊(Barclays)今日發佈報告稱，蘋果公司(以下簡稱「蘋果」)明日即將宣布的股東回報計劃的規模可能低於市場預期，因為蘋果需要預留資金用於併購。

為此，巴克萊將蘋果目標股價從168美元調低至157美元，這也是兩個月以來巴克萊第二次下調蘋果目標股價。

蘋果將於美國東部時間5月1日(日期:5月2日凌晨)發佈2018財年第二季度財報。許多分析師預計，屆時蘋果將利用稅改收益來大幅提高股票回購和派息規模。其中，花旗集團分析師吉姆·蘇瓦(Jim Suva)預計，蘋果將把股東回報計劃的規模提高1000億美元，從當前的3000億美元增加到4000億美元。

但巴克萊卻認為，蘋果即將宣布的股東回報計劃的規模可能低於市場預期，因為隨著iPhone銷量的低迷，蘋果需要預留資金用於併購。巴克萊在報告中稱：「我們擔心的是，iPhone銷量低迷將迫使蘋果分配更多現金用於併購。」

巴克萊預計，除了剩餘520億美元(當前3000億美元回購計劃)的回購規模，蘋果將宣布再向股東回饋840億美元。其中，派息佔210億美元，股票回購佔630億美元。

根據巴克萊的計算，扣除債務后，蘋果現金規模為1627億美元。這其中，蘋果需要返還愛爾蘭政府160億美元的稅金，380億美元的遣返稅(海外現金回購)。此外，蘋果還需要預留100億美元的併購費用，在美國數據中心投資100億美元，另外還要向「先進位造基金」(AMF)投入50億美元。

巴克萊稱，鑒於iPhone需求低迷趨勢明顯，併購對於蘋果而言已成為必要。過去，蘋果並未進行過太大規模的併購交易。但這一次，蘋果需要考慮一些更具戰略性、變革型的併購和投資，從而確保每用戶平均收入(ARPU)的繼續增長。(李明)