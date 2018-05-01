國際原子能機構：並無可信跡象表明伊朗在2009年後發展核武北京新浪網 (2018-05-01 19:37)
原標題：國際原子能機構：並無可信跡象表明伊朗在2009年後發展核武
【環球網報導 記者 朱夢穎】在以色列總理內塔尼亞胡4月30日稱掌握了伊朗核計劃的秘密文件后，國際原子能機構(IAEA)發表5月1日聲明稱，「沒有可信的跡象表明伊朗在2009年後發展核爆炸裝置方面的活動」。
法新社報導稱，國際原子能機構發言人在聲明中表示，其董事會在2015年12月提交評估報告后，「已宣布對該問題的審議已結束」。
雖然是在以色列總理指責伊朗「秘密發展核武，欺騙全世界」后發表聲明，國際原子能機構發言人並未直接提及以總理內塔尼亞胡的「斷言」，僅稱該機構「評估了所有可用的與保護措施相關的信息」。他還補充說道：「然而，國際原子能機構不公開討論與這些信息有關的問題。」
報導還稱，以色列總理內塔尼亞胡30日表示，他將與其他國家及國際原子能機構「分享」這些文件。
根據此前媒體報導，當地時間30日晚，以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫的以色列國防軍總部，發錶針對伊朗核問題的電視講話。他展示了所謂以色列情報部門從伊朗獲取的有關伊朗核計劃的檔案文件，指責伊朗在2015年簽署「伊朗核問題全面協議」之後仍然在秘密發展核武，「欺騙了全世界」!
內塔尼亞胡稱，以色列獲得一份55000頁的伊朗核計劃秘密文件副本，這份「新的確鑿證據」證明伊朗在2015年簽署伊核協議后，仍在隱蔽的發展核武器，將核武項目轉移到了高度機密的地點，同時一直在擴大其可攜帶核彈頭的導彈射程。
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