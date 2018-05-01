（中央社記者陳偉婷台北2018年5月1日電）食藥署今天公布邊境查驗結果，一款好市多進口冷凍藍莓驗出農藥超標，須退運或銷毀。食藥署官員說，進口藍莓採最嚴格逐批查驗，民眾若擔心農藥，可多清洗幾次，不用擔心。



衛生福利部食品藥物管理署公布邊境查驗不合格食品清單，包含一款由好市多股份有限公司進口的「KIRKLAND SIGNATUREKIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓（722573 KS BLUEBERRIES）」。



食藥署北區管理中心副主任鄭維智受訪時表示，此款冷凍藍莓遭驗出不得檢出的殘留農藥馬拉松0.02ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條規定，必須退運或銷毀。



鄭維智說，從民國106年12月8日起，因憂心藍莓有輻射疑慮，開始採最嚴格的逐批查驗，但後來發現，輻射沒有問題，反而是農藥殘留比較需要擔心。



因藍莓果粒表面可能有凹凸，且顆粒較小，鄭維智說，清洗莓果類產品，第一次應用水泡，讓水溶性的農藥釋出，之後再經數次瀝乾、沖洗，可減少農藥、微生物、雜質殘留。