（中央社記者楊淑閔台北1日電）內政部公告實施「全國國土計畫」，農委會表示，為確保糧食生產安全及生態永續，規劃74萬到81萬公頃為農漁牧一級生產農地，與現行用地編定不同，農業發展地區的農地沒有減少。



內政部公告實施「全國國土計畫」，未來將根據土地資源特性，劃設4大功能分區，其中農業發展地區，在確保糧食安全考量下，農地總量為74萬至81萬公頃。多家媒體報導指出，較現行93萬公頃少。



農委會企劃處處長蔡昇甫告訴中央社記者，93萬公頃是目前用地編定為農牧用地的面積，但是未必作為農漁牧一級生產使用，例如集貨場等。



他並說，公告實施的「全國國土計畫」中的農業發展地區，則是為了確保糧食生產安全，以及涵養水源、確保水質，以利生態永續與農業發展，而劃設的農漁牧一級生產使用的農地，面積為74萬到81萬公頃，就實際用於農漁牧一級生產的面積來說，並沒有減少。



他也說明，今天起2年內，各縣市政府就能依據公告實施的「全國國土計畫」所明定的各功能分區條件，著手訂定各縣市的國土計畫，再2年要完成明確的面積劃設，最終在111年5月1日，「全國國土計畫」地圖出爐時，也會看到全國農業發展區座落的位置、面積。



至於為避免山坡地因為農耕及開發利用，引發水保疑慮及相關災害，未來山坡地範圍內「宜農、牧地」若有國土保育、水源涵養等需要時，會劃設為「國土保育地區」。蔡昇甫說明，舉例來說，原本在山上粗放耕作者，可維持原作法，但是面積不能擴大，也不能改成溫室設施等更精進的農業發展模式。（編輯：張銘坤）1070501