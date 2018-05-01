原標題：為何中國不再信任澳大利亞？ 澳前駐華大使指責政府高層和安全機構



【環球網報導 記者 張驁】「為何中國不再信任澳大利亞？」面對日益緊張的澳大利亞與中國關係，澳大利亞新聞網5月1日在文章中提出了這個疑問。

一名澳大利亞前駐華大使給出了回答。

文章稱，2007年-2011年間曾任駐華大使的芮捷銳將中澳關係破裂歸咎於現在的特恩布爾政府高層的不信任態度，以及安全情報機構的挑釁性活動。

芮捷銳稱，澳洲安全情報組織(ASIO)「將自身政治化 」，而批評其行為的人士被斥為親中國的「熊貓擁抱者」。他認為，澳大利亞的安全機構已經從外交貿易部手中接管了與中國的關係。不僅如此，澳總理馬爾科姆·特恩布爾與副自由黨領袖兼外交部長裘莉·畢曉普之間存在分歧，「外交貿易部的問題之一是，他們的部長不受總理的信任。」

芮捷銳說，包括澳大利亞國防部、國家評估辦公室、ASIO、澳大利亞秘密情報局以及澳大利亞總理內閣部在內的安全機構都堅稱「中國成功地挑戰了美國的卓越地位」。「作為回應，安全機構不久前斷定，中國關係太重要了，以至於不能信任外交貿易部。因此，澳大利亞外交部長和她所在的部門在處理這一關鍵關係方面的作用變得無關緊要。」

芮捷銳指責ASIO「最有可能向媒體透露了消息」，導致前工党參議員Sam Dastyari被曝光下台。這位參議員曾警告一位中國商人他的電話正在被竊聽。他說，ASIO「將自身政治化，這樣做破壞了它的完整性和獨立性，從而削弱了澳大利亞的安全」。

「隨著中國的崛起，全球秩序發生了變化，堪培拉方面應對起來正面臨巨大困難。」芮捷銳寫道。「想要理解(中澳)雙邊關係的急劇惡化，需要結合相關背景，即，當今地緣政治秩序迅速變化，同時堪培拉政策制定者帶有意識形態先決條件，希望以美國為首的舊秩序回歸。」

在芮捷銳看來，這些正在損害澳大利亞的利益。

芮捷銳表示，那些倡導與中國建立密切關係、「針對中國崛起與國際秩序改變採取更有建設性和平衡的方式」的人們在澳大利亞遭到了抨擊。他們被稱為「中國的辯護者、旅伴、雇傭兵，甚至熊貓擁抱者」。

「這樣的舉動目的在於扼殺合法的政策討論和發展。澳大利亞的中國政策所處的混亂狀態現在正在證明這一點。」芮捷銳寫道。