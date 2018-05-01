多明尼加斷交 金管會估對金融業影響不大中央社 (2018-05-01 19:14)
（中央社記者蔡怡杼台北2018年5月1日電）在中國金援利誘下，多明尼加片面宣布與中華民國斷交。金管會表示，我國與多國金融往來不密切，初估斷交對金融業影響不大，另外，銀行業及保險業對多國曝險新台幣5.32億元。
外交部長吳釗燮今天表示，中國繼去年6月挖走中華民國在中美洲的友邦巴拿馬後，再度以金援誘惑多明尼加與中國大陸建交；中華民國政府自即日起終止與多明尼加的外交關係。
金融監督管理委員會表示，我國金融業目前未與多明尼加有互設據點，兩國金融往來不密切，初估多明尼加斷交對金融業影響不大。
根據金管會統計，目前金融業對多明尼加曝險約5.32億元，其中，銀行業曝險約1500萬元，保險業曝險為5.17億元。若以銀行業來看，銀行對多國曝險0.15億元，占整體銀行業總資產46兆元比例極低。
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