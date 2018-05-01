？ ？《復讎者聯盟3》馬上就要上映了，從預告片中我們得知，美隊使用了黑豹給的全新振金盾牌。YouTube外國網友也打造了一對相同的盾牌，它們不僅能夠和電影中一樣變形，作者還和真車PK了一番，為我們展示了這幅盾牌的實戰效果。

？ ？打造盾牌：

？ ？人車大戰：

？ ？在《美國隊長3》的結尾，美隊將自己的盾牌還給了鋼鐵俠，而在《復聯3》中登場時，他手中拿的則是黑豹為他用振金量身打造的新盾牌，雖然從面積上來講並不算大，但是用起來的效果還是很帥氣的，不過看起來使用這樣的盾牌確實需要一定的實力，否則就容易像視頻中的Hacksmith一樣不小心弄傷自己。

？ ？高清視頻畫面：