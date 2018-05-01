？ ？說起《尼爾：機械紀元》里的2B小姐姐，大部分紳士首先想到的就是遊戲中那「驚鴻一瞥」的裙下風光了，讓人流連忘返。今天，小編就帶來一組《尼爾：機械紀元》2B的Cosplay美照，讓大家看個夠，又大又白又圓的翹臀，簡直讓人把持不住。

妹子Cos《尼爾：機械紀元》2B 翹臀惹火，裙下風光無限

？ ？妹子名叫giu_hellsing，先不說服裝道具怎麼樣，歐美Coser的顏值自帶「種族天賦」，讓人拜服，再加上耍的一手好刀，清涼的裙下風光。不行，小編要先去補充營養了……

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