原標題：中新專家共話：創新是城市發展的主要動力



新華網上海5月1日電（塗艷）2018上海財經大學-新加坡管理大學全球論壇近日在上海舉行。來自政界、商界和學界的中國和新加坡嘉賓圍繞「創新是城市發展的主要動力」進行了觀點交流。

新加坡管理大學副校長許茵妮主持了主題為「創新創業和城市競爭力」的圓桌會。上海市政協常委朱成鋼、新加坡管理大學科技學院院長程強、新加坡總理公署國立研究基金會副行政總裁張偉洋、五嶽資本合伙人劉昱東、上海財經大學商學院院長助理余典範、上海財經大學商學院企業管理繫系主任藺楠參與了主題討論。

朱成鋼對於如何提高城市的創新力提出見解。他認為，上海發展至今主要的動力是創新，同時應堅持改革開放，給市場應有的自由度。

程強認為，政策制定應有良好的環境和支持，基礎研究和人才培養需具有長遠戰略眼光，而金融市場對創新創業的推動具有重要作用。

張偉洋介紹說，新加坡政府長年來關注基礎研究，當中小企業出現顛覆性技術時，不僅讓大公司反思，也讓整個社會進行反思，如何激發創新創業精神，提供相應投資等。

劉昱東表示，從他自己的創業經歷及接觸的眾多創業者的經驗而言，好的監管可以為創業者提供良好的競爭秩序和環境。

余典範認為，現在要向創新驅動轉型，其短板就在於基礎研究，政府和社會化資本如何在這一領域投資，以及相關人才問題都需要進一步思考。

藺楠表示，上海已經達到了創新驅動，但其抓手和路徑選擇亟待研究。她認為初創企業，初創生態活躍度在一定程度上可預測未來某一地域的經濟發展。

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