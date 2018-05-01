原標題：通訊：中國金融服務走進剛果（布）



新華社布拉柴維爾５月１日電 通訊：中國金融服務走進剛果（布）

新華社記者王松宇

在大西洋沿岸非洲國家剛果（布），自第一家中剛合資銀行中剛非洲銀行２０１５年７月在首都布拉柴維爾試營業以來，中國的金融服務也走進這個赤道上的國家。

「中剛非洲銀行是剛果（布）首家面向普通民眾推廣金融服務的合資銀行。」中剛非洲銀行營業部副主管馬彥傑在「五一」節前夕對新華社記者說。

中剛非洲銀行是中國農業銀行在非洲成立的首家合資銀行，中國農業銀行占股５０％。今年４月，中剛非洲銀行舉行新辦公大樓落成儀式，剛果（布）總統薩蘇親自為大樓剪綵。

截至２０１７年８月底，中剛非洲銀行存款市場份額超過８％，接近市場平均份額，並成為對政府融資第二大行，業界反響不俗。

在中剛非洲銀行成立前，剛果（布）的銀行業幾乎被西方銀行壟斷，銀行服務滲透率並不高，只有１０％的人口擁有銀行賬戶。

「中國人來到剛果（布）辦銀行遵循普惠金融理念，不僅降低金融服務門檻，在費用上更加親民，讓很多普通百姓可以擁有屬於自己的銀行卡。」馬彥傑說。

從銀行客戶變為銀行員工的塞薩爾·阿津杜對記者說，從中國引進的自動取款機擁有當地取款機不具備的存款功能，非常實用。中國在剛果（布）投資雄厚，當地民眾對中剛非洲銀行有信心，在它的影響下，剛果（布）的銀行滲透率將會穩步提高。

不過，馬彥傑坦承，他們在非洲開展金融服務也遇到了各式各樣的問題。與國內辦理銀行業務使用電子業務和密碼相比，當地習慣使用支票和手寫簽名。對於在國內沒怎麼接觸過這些陌生業務的馬彥傑來說，也需要學習新的業務知識。

負責金融市場業務的張誠主要與當地政府部門及金融機構打交道，他不僅需要關注外匯行情，發佈外匯牌價，為銀行擬定資金調撥計劃，也會定期分析銀行客戶行為。

「我們來到非洲需要適應很多和國內不同的情況。」張誠說，當地同行比較奉行「經驗主義」，相關規定和制度口口相傳多，書面成文少。此外，當地的金融機構網點分佈少，現金使用比例大，資金互轉不方便，聯網服務欠缺且成本高昂，對於現代金融業來說效率有待提高。

儘管有各種差異需要適應，馬彥傑對中剛非洲銀行的未來充滿信心。他表示，憑藉中國在移動支付領域的先進經驗，中剛非洲銀行的未來目標還包括在非洲推廣移動終端業務，引進手機支付和掃碼支付等中國比較成熟的技術。

「中國在這方面的成功經驗，可以為剛果（布）帶來較有前景的借鑒。」馬彥傑說。