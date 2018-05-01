天氣逐漸炎熱，腸病毒蠢蠢欲動。疾管署今天(1日)公布國內新增一例腸病毒71型重症個案，一名家住南部的3歲男童4月時因發燒、嘔吐住院，確診為今年(2018年) 首例71型重症個案。

疾管署統計，國內上週(4月22日至4月28日)腸病毒健保門急診就診共5,032人次，較前一週上升2成；但距離流行警戒值(1,1000人次)尚有一段距離。今年共已累積5例腸病毒併發重症，社區腸病毒仍以克沙奇A型為主，有零星的腸病毒71型。

疾管署指出，容易引起重症的腸病毒71型在2012年有一波大流行，至今已6年未發生大流行，衛生單位持續加強警戒。隨著天氣轉熱，預估最快5月底到6月初將進入腸病毒流行期，提醒家有幼童的民眾要特別注意，加強衛生防護。