曾經走過俄羅斯紅場，游過日本秋葉原，去過波蘭華沙，見過胡歌、林志玲，浪過迪斯尼、歡樂谷，到過印度、孟加拉等等等等的17173屌絲逆襲團又？叒叕發車啦！

本期逆襲團抽取了一名幸運玩家（相關招募新聞），跟隨游族《天使紀元》項目組一起前往湖北武漢「鬥魚嘉年華（鬥魚直播節）」，現場逆襲人氣女主播！

注:點圖片,即可查看下一張



↑↑↑本期的幸運玩家：來自浙江的「吳鵬飛」

(點此看大圖)

本期看點：被呆妹兒帶領贏了比賽，現場當了回馮提莫和陳一發的歌迷！

那麼吳鵬飛同學在鬥魚嘉年華都幹了啥？和美女主播合影肯定少不了！

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

合影的人選當然也少不了現場的COSER！

不得不說，這位兩米高的俄羅斯COSER小哥哥是真的帥，以至於我們的吳鵬飛同學都情不自禁地摟住了他的腰……

為啥不摟肩膀？夠不著啊親！

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

還圍觀了人氣主播們走紅毯！（總感覺馮提莫下一步就會摔倒……）

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

而就在嘉年華走累了休息的時候，吳鵬飛覺醒了一個新愛好——偷看妹子們排練舞蹈！

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

順便說一下，《天使紀元》項目組這次給吳鵬飛同學安排了武漢地標的五星級酒店入住。酒店頂上還有一個能看到江景全貌的旋轉餐廳。

有錢！任性！（鳴謝：逆襲團武漢行全程由《天使紀元》手游讚助！）

注:點圖片,即可查看下一張



↑↑↑吳鵬飛同學入住的是武漢的地標酒店（五星級的喲！）

(點此看大圖)

由於鬥魚嘉年華的緣故，以至於正經小弟一行人和我們的幸運玩家在這幾天里，看到顏值爆表且打扮時髦的小姐姐就覺得「她應該是個主播」。

而我們在武漢的這幾天也確實感受到了什麼叫「美女如雲」，剛到入住的酒店大堂，就看到各種各樣身材顏值都很高的妹子從身邊走過。

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

《天使紀元》項目組負責接待我們的工作人員是個漂亮熱情的小姐姐，很快和我們的幸運玩家打成一片。

注:點圖片,即可查看下一張



↑↑↑教科書級「閨蜜」合照姿勢

(點此看大圖)

剛到武漢，大家都還沒吃飯，於是帶幸運玩家去吃頓火鍋。

結果菜還沒上齊，我們的幸運玩家就成功煽動幾位項目組的小姐姐開黑上分了……

注:點圖片,即可查看下一張



↑↑↑吳鵬飛：「來排位！我一個帶你們四個沒問題！」

(點此看大圖)

正經小弟我調完蘸料回來看到鍋都沸了，幾個人還打得不可開交……

我就想說：「你們還吃不吃了？」

這屆鬥魚嘉年華（鬥魚直播節），首日人流量就達到了15.68萬，直播節官方直播間觀眾累計1172萬人。

注:點圖片,即可查看下一張



↑↑↑排隊入場的隊伍綿延近一公里

(點此看大圖)

不過我們的幸運玩家有《天使紀元》提供的VIP入場券，根本不需要排隊！

注:點圖片,即可查看下一張



↑↑↑排隊？這輩子不可能排隊的！

(點此看大圖)

於是吳鵬飛同學表示，要在進去之前，到普通入口處拍張照片留念……（其他人要是知道你的想法，怕不是你要躺著出去！）

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

作為直播這樣的新興平台，鬥魚也在積極展現自己的正能量，活動會場門口的大屏幕上就輪播著央視一套新聞聯播。

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

相較於普通玩家入口近一公里的長隊，我們的吳鵬飛同學從VIP通道輕輕鬆鬆就進了會場。

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

一進場他就被幾個鬥魚雕像吸引了。吳鵬飛表示他最喜歡COS小豬佩奇的那個小鯊魚，很社會，所以一定要合影！

你就不能像正常男生一樣喜歡一下美女主播嗎？

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

會場外基本上每隔十米就會有一輛警車維持秩序。這隻暗中觀察的警犬相當可愛！

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

好了，請大家把手裡的磚頭放下，小弟我馬上直奔主題！

鬥魚現場可以說隨處可見漂亮的小姐姐。畢竟是集合了整個直播平台的直播節。鏡頭隨便一掃都能看到足以吸引你目光的風景。

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

比「兇狠」的女主播啊，「兇狠」的女主播啊，以及「兇狠」的女主播啊……

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

看到這樣的小姐姐，吳鵬飛同學終於覺醒了自己來鬥魚嘉年華的目的，馬上跑過去求合影！

而為了討好小姐姐，吳鵬飛同學特地用了美顏相機！

不過從照片上來看，感覺顏值大幅度提升的反而是他自己……

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

我們的吳鵬飛同學已經進入了忘我境界，正經小弟我是攔都攔不住！

找完一個小姐姐求合影完，又馬不停蹄地跑去找另外一個……

畢竟現場的漂亮妹子實在太多了！

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)

美顏效果下是這樣的。

不得不說，我們的吳鵬飛同學還是很有眼光的，去求合影的小姐姐基本都沒有顏值落差。

注:點圖片,即可查看下一張



(點此看大圖)