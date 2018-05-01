據官方介紹，本次更新增加了新的道具和飾品，包括Boss在內的新敵人，新的可解鎖項目，一個名「被遺忘者」（Forgotten）的新隱藏角色和超過800個可探索的新房間。

和之前的Lost、keeper等隱藏角色一樣，這次的新角色也有一定解鎖難度。對此，《以撒》系列製作人Edmund還專門發推表示，希望玩家們不要通過解包來獲取解鎖方法。不過在這條推文之前就已經有玩家破解了解鎖方法併發佈了攻略，至於需不需要攻略，就靠玩家們自行斟酌了。

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