作為如今國內最知名的《絕地求生》職業選手以及4AM的隊長及老闆，韋神有著相當高的人氣。不過，人氣高了自然水軍和黑子也就多了，這讓韋神感到非常難受。

這不近日韋神就在直播中聊起了這個話題，韋神表示以後可能不會再播訓練賽和比賽了，每次訓練賽只要一死就會被帶節奏，一堆的彈幕教練和私信搞得你是心態爆炸。

以下為韋神的原話：以下為韋神的原話：

訓練賽應該不直播了不想直播，我們訓練賽應該之後偶爾播一播了，因為訓練賽這種東西，總有腦子不太好的人魚塘局看多了，我們訓練賽沒怎麼打然後每次都死得很早，在直播間里嗶叫嗶叫的，然後又有那種喜歡帶節奏的，沒事來我這邊吼兩句又跑我隊友那邊去來兩句，就煞嗶嗶叫多訓練賽和和比賽我們都不太想播，路人的話播一播還行，打路人的話比較輕鬆嘛，吃雞率也高。

小龍不知道什麼時候直播看他自己吧，估計這段時間的樣子吧也是在虎牙，還有就是打訓練賽打比賽那種彈幕教練太多了，不過有一說一最近是很多人喜歡教別人玩遊戲，我看直播間也是，我微博私信也是，還有那種QQ論壇啊，說什麼怎麼樣怎麼樣，不知道為什麼這麼多，而且發我這些東西這些人很多部分都是比較搞笑的。

因為他們沒有打過職業，然後他能說的東西就是他腦海里的幻想的職業選手應該是怎麼樣的，或者是那種電競小說網游小說看多了，就覺得該怎麼樣怎麼樣，別人怎麼寫他就覺得怎麼樣，換句話說就是有本小說里的，你們覺得淺夢厲害還是Uzi厲害，那我覺得肯定是淺夢厲害，畢竟淺夢是用嘴打遊戲打，Uzi是用手打遊戲打對吧。

確實現在的網路噴子實在是太多了，總喜歡在直播間裡帶節奏噴人，感覺一天不挑事就會不舒服，對於這些人小編覺得還是不要去理會的好，畢竟和他們爭論不會有結果不說，還會影響自己的心情，自討苦吃，對於韋神的這番吐槽你們有什麼想說的嗎？

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