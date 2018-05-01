2B小姐姐的COS永遠都不會消失，不知道有多少玩家在遊戲裡會故意盯著小姐姐的裙下風光，讓討厭的裙子消失呢。這裏帶來有一組外國小姐姐的2Bcos照，沒有裙擺的哦，一起來欣賞一下。

這位妹子叫giu_hellsing，她的2B還原度報表，再加上白種人的種族加成。將人設的精華部分體現的淋漓盡致。

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