來源：光明日報

宮頸癌是女性第二高發的癌症，且患病人群呈年輕化趨勢。研究證實，全球99%以上的宮頸癌都是由人乳頭瘤病毒（HPV）引起，HPV疫苗是人類首次嘗試通過疫苗消滅一種癌症。此前，我國已上市二價、四價HPV疫苗，但九價HPV疫苗還沒進入我國內地，很多人去香港打九價HPV疫苗。現在，我們在內地可以打所有HPV疫苗了。

但與此同時，很多人也有疑惑：此次上市的九價HPV疫苗和二價、四價疫苗有何不同？有多大預防效果？安全性如何？什麼人群適合接種HPV疫苗？該選哪一種？對此，記者採訪了國家藥品監督管理局有關負責人。

九價HPV疫苗可預防92.1%的宮頸癌，但不可稱為抗癌疫苗

問：HPV和癌症是什麼關係？是不是感染上病毒就會得宮頸癌？

答：HPV是「人乳頭狀瘤病毒」英文名字的縮寫，HPV家族中有100多號成員，其中部分和惡性腫瘤關係密切，被稱為高危型HPV。有性生活的女性一生中感染過一種HPV的可能性高達40%至80%。但超過80%的HPV感染在8個月內會自然清除，只有少數持續高危型HPV感染2年以上才有可能致癌。在持續感染的人中，只有少數人會發展成宮頸癌前病變，後者中又只有極少數人會發展成為癌。所以，對大多數人而言，感染了HPV病毒不用過於緊張害怕。

問：接種HPV疫苗會不會感染病毒？

答：HPV疫苗是利用病毒上的一種特別的蛋白質外殼，來引發人體的免疫力。疫苗本身是蛋白，沒有病毒的功能，不會造成病毒感染。

問：目前全球上市的HPV疫苗有二價、四價、九價三種。二價、四價、九價有何不同？

答：「價」代表了疫苗可預防的病毒種類。二價疫苗可以預防16和18型HPV感染，國際研究數據顯示，超過70%的宮頸癌都是由這兩種病毒引起的。四價疫苗可以預防6、11、16、18型HPV感染，HPV6和HPV11雖然不屬於宮頸癌高危型HPV病毒，但可以引起外陰尖銳濕疣。九價HPV疫苗是針對6、11、16、18、31、33、45、52、58型HPV感染，用於預防HPV引起的宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌、生殖器疣、持續感染、癌前病變或不典型病變。

國內研究顯示，超過84.5%的宮頸癌由HPV16和HPV18型病毒感染，目前國內上市的二價和四價疫苗能夠防控84.5%的宮頸癌風險，而九價疫苗可以預防92.1%的宮頸癌。國際研究數據也顯示，九價疫苗能預防90%的宮頸癌。

問：有人稱HPV疫苗為抗癌疫苗，這樣稱呼對不對？

答：HPV疫苗不是針對已經患癌的患者，稱它為抗癌疫苗是不準確的。

問：九價HPV疫苗使用的禁忌症是什麼？

答：對此次批准上市九價HPV疫苗或四價HPV疫苗的活性成分或任何輔料成分有超敏反應者禁用；注射此次批准上市九價HPV疫苗或四價HPV疫苗後有超敏反應癥狀者，不應再次接種。

適用於16歲到26歲女性，但不適合孕婦和哺乳期女性

問：什麼樣的人群適合接種HPV疫苗？

答：HPV疫苗接種最好是在女性有第一次實質性性接觸之前。美國推薦是9歲到26歲的女性。目前獲准進入我國的HPV疫苗，二價疫苗的推薦接種年齡為9歲到25歲，四價疫苗的推薦接種年齡是20歲到45歲，此次批准上市的九價疫苗建議16歲到26歲的女性接種。公眾可以根據上述提及的三種HPV疫苗的預防效果以及自身年齡和經濟狀況，選擇接種不同價型的HPV疫苗。

問：在接種之前是否需檢測體內是否感染HPV？如果感染過或者曾經有過宮頸病變，又治愈了，還可以接種嗎？

答：HPV可以反覆感染，一般認為接種前無須檢測體內有無HPV感染。但是從醫生角度，如果感染過HPV或者由此造成了宮頸病變，則另當別論，還是治療轉陰后再接種更好，也可以邊治療邊接種。2012年韓國的研究顯示，HPV感染或由此引發的宮頸病變治愈后，進行HPV疫苗接種可以減少疾病的復發率。尤其是目前的疫苗能預防的幾類HPV病毒並沒有感染過，接種還是有好處的。

理論上認為，人體自然感染HPV后，抵抗病毒的體系是細胞免疫，主要在宮頸局部起作用，產生的抗體（對抗病毒的物質）水平很低，不足以對抗病毒的再次進攻。而疫苗是肌肉注射，會引發人體產生強烈有效的免疫反應，產生的抗體的滴度是自然感染的40倍以上，這樣就可以防止病毒的感染。

問：孕婦和哺乳期女性可以接種嗎？接種疫苗后懷孕怎麼辦？

答：目前還沒有孕婦和哺乳期女性中的相關數據，暫時不推薦孕婦和哺乳期女性接種宮頸癌疫苗。其實HPV的危害並沒有想像的那麼大，這部分女性可以等一段時間，等胎兒出生和斷奶后再接種HPV疫苗也不遲。目前沒有發現疫苗對胎兒有不利影響。所以，在疫苗接種的6個月內如果意外懷孕，可以嚴密觀察繼續懷孕。

問：為何以前接種總是提到，沒有性生活的女性接種效果好呢？

答：即使有過性生活，照樣可以接種疫苗。以前的觀點認為，女性有性生活后，被HPV感染的機會急劇增加。如果給這些女性接種疫苗，對分析結果的研究者而言，「不太好算」，從經濟上，則「不太合算」。但是，只是不太合算，並非沒有醫學價值。

問：男性是否可以接種HPV疫苗？

答：儘管理論上男性接種HPV疫苗有用，但目前還沒有明確證據顯示男性接種HPV疫苗對性伴侶宮頸癌的預防有多大作用，倒是可以預防男性生殖器疣，它是HPV引發的性病。

據推論HPV疫苗可管用50年，但接種后仍要定期篩查

問：HPV疫苗能管用多少年？

答：目前還不完全清楚。2007年HPV疫苗上市，2012年的結果顯示，接種后5年的保護能力沒有問題。北歐的研究顯示，接種后10年的保護能力是沒有問題的。數學家建立過一個數學模型，顯示接種后50年保護能力也沒有問題。因此，可以這麼說，接種后保護能力維持10年是一個結論，而50年是一個推論，正確與否，需要時間檢驗。

問：接種了HPV疫苗后，還用做宮頸癌篩查嗎？

答：無論是二價、四價疫苗，還是九價疫苗，接種疫苗后仍然需要定期篩查。現有疫苗，包括九價疫苗並不能預防所有的高危型HPV。而且，可能還有一小部分高危型HPV目前沒有得到鑒定，沒有針對性疫苗。

問：有人接種HPV疫苗後會感到頭暈噁心，目前HPV疫苗的不良反應監測是什麼情況？

答：近年來，英國、瑞典、日本以及我國香港等國家和地區均出現接種HPV疫苗后發生嚴重不良反應的報導，如軀體疼痛、感覺異常、記憶障礙甚至出現癱瘓和死亡等。鑒於此，國家葯監局將會同國家衛健委，對疫苗的流通、配送和使用各環節加強監督檢查，做好不良反應監測工作，確保公眾接種安全。

（本報記者 陳海波）