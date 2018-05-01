原標題：專訪：「中多建交將推動兩國關係進一步發展」——訪中國駐多米尼加貿易發展辦事處代表傅新蓉



新華社墨西哥城４月３０日電 專訪：「中多建交將推動兩國關係進一步發展」——訪中國駐多米尼加貿易發展辦事處代表傅新蓉

新華社記者裴劍容 李文清

日期:５月１日，中國和多米尼加宣布建立大使級外交關係。中國駐多米尼加貿易發展辦事處代表傅新蓉在接受新華社記者電話採訪時表示，中多建交符合多米尼加人民的自身利益和長遠利益，中多建交將造福兩國人民，推動兩國關係進一步發展。

傅新蓉指出，多米尼加承認一個中國原則與中國建交，這是大勢所趨，符合國際準則。

１９９３年１０月，中國和多米尼加簽署互設貿易發展辦事處協議。１９９４年４月，中方在聖多明各設貿易發展辦事處。

傅新蓉說，２０多年來，中多關係在各個領域取得了長足進展。中國已是多米尼加第二大進口商品來源國，多米尼加也是中國在加勒比地區的第二大貿易夥伴。目前，已有多家中資企業在多米尼加投資，涉及能源、通訊、基礎設施、高科技、礦業等多個領域，發展勢頭良好。

她說，近年來多米尼加政治穩定，經濟發展快，在拉美和加勒比地區事務中發揮了重要作用。中多建交以後，雙方合作潛力無限，在旅遊、文化教育、基礎設施、貿易投資等方面都大有可為。尤其在基礎設施建設方面，多米尼加有大量需求，而中國有資金、有資源、有能力，兩國合作前景十分廣闊。

２０１８年１１月，中國將在上海舉行首屆中國國際進口博覽會。傅新蓉認為，多米尼加可以藉此機會吸引中國公司的投資，在雙方共同感興趣的領域進一步展開磋商，加大合作力度。