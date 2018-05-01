受蝴蝶啟發 科學家研發出更好的眼部植入物北京新浪網 (2018-05-01 10:34)
據外媒New Atlas報導，透翅蝶翅膀的透明部分幾乎沒有反射任何光線，此前科學家曾經受此啟發開發出無眩光的設備屏幕。現在，它們的抗反射特性已經導致了青光眼監測植入物的改善。當眼內壓力損害視神經時，青光眼被認為會導致失明。
通過「減壓」藥物可以減少這種損害，但是應該在眼壓峰值的第一個徵兆時採取藥物治療 - 不幸的是，大多數青光眼患者每年大約只能在醫生辦公室檢查幾次眼壓。
為此，加州理工學院的助理教授Hyuck Choo開發了一種小型的鼓形植入物，旨在全天候留在眼中。它的表面會因眼壓而彎曲，從而減少植入物內腔的深度。使用手持式外部設備來可視地讀取該深度，並且通過這樣做可以確定當前的壓力量。這個想法是，病人可以在家中使用它，經常檢查他們的眼睛。不幸的是，讀取裝置必須相對於植入物表面幾乎精確地保持90度，否則讀取器發出的光線不會以適當的角度照射植入物，並且不能獲得準確的讀數。
透翅蝶翅膀的透明部分展現出一種抗反射特性，翅膀的透明部分在任何視角都保持抗反射性。這是因為它們擁有直徑約100納米，間距約150納米的微型結構。Choo的團隊在植入物的表面上複製了這種結構。結構由氮化矽組成，這是一種惰性材料。經過一番試驗后，科學家在閱讀植入物讀數時最終能夠使誤差減少三倍。
Choo表示：「納米結構釋放了這種植入物的潛力，使青光眼患者每天都能測試自己的眼壓，這是實用的。」
科學家最近在《Nature Nanotechnology》雜誌上發表了一篇關於這項研究的論文。
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