歐盟批美短暫延長鋼鋁關稅豁免期限 聲言不會在威脅下談判北京新浪網 (2018-05-01 17:49)
原標題：歐盟批美短暫延長鋼鋁關稅豁免期限 聲言不會在威脅下談判
中新社布魯塞爾5月1日電 (記者 德永健)美國將歐盟鋼鋁關稅豁免期限僅延長一個月後，歐盟5月1日批評美國此舉延續市場不確定性，聲言歐盟不會在美國的威脅下談判。
歐盟委員會當日在一份公告中稱，歐盟注意到美國4月30日決定短暫延長歐盟鋼鋁關稅豁免期限，從預定到期的5月1日延至6月1日。
公告稱，美國此舉延續市場不確定性，拖累企業決策；鑒於美國對歐盟加征鋼鋁關稅毫無保護「國家安全」的正當理由，美國應對歐盟全面及長期豁免鋼鋁關稅。
公告指，歐盟一向願與美國磋商符合雙方利益的市場准入問題，但也明確表示，作為美國的長期合作夥伴和朋友，「我們不會在威脅下談判」，未來雙方任何工作方案都必須做到平衡和互惠。
今年3月8日美國以危害「國家安全」為由決定對輸美鋼鋁產品加征懲罰性關稅後，3月22日美國決定暫時豁免歐盟、巴西、墨西哥、韓國等經濟體的鋼鋁關稅，但豁免期限僅到5月1日。
此後歐盟與美國展開拉鋸談判，期間歐盟擬定了一份總值達64億歐元、最高稅率達25%的報復清單，一旦談判破裂，就會對美國農產品、服裝、化妝品乃至哈雷摩托車、波本威士忌等加征懲罰性關稅。哈雷摩托車、波本威士忌等產品的產地系美國共和黨重要「票倉」，歐盟顯然意在通過打壓當地出口對特朗普政府施壓。
歐盟在世貿組織向美國提出就鋼鋁關稅展開磋商，4月下旬又遞交文件，請求作為第三方加入中國針對美國鋼鋁關稅提起的世貿組織爭端解決機制下的磋商。歐盟在文件中稱，美國採取的關稅措施對歐盟鋼鋁產品的銷售和出口可能產生重大影響，鑒於中美磋商結果涉及歐盟主要貿易利益，因此請求加入磋商。(完)
責任編輯：唐云云
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