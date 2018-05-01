原標題：義大利一列區間火車脫軌 列車司機受重傷



中新網5月1日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，當地時間4月30日，義大利熱那亞省布里戈諾爾(Brignole)市附近發生一起區間列車脫軌事故。事故造成了列車司機受重傷，部分乘客不同程度受輕傷。

據報導，事故發生在當天上午8時45分左右，一列從熱那亞開往泰勒爾巴市廣場(Piazza Terralba)的區間列車，當火車行至布里戈諾爾市時突然脫軌，車頭直接撞到了鐵道旁的水泥隔離墩，列車嚴重受損。

事故發生后，警察和救護人員趕赴事故現場，立即將受重傷的列車司機送往醫院搶救，並檢查乘客受傷情況，疏導幫助乘客離開事故現場。經核查，當時車上共載有100多名乘客，乘客中只有一小部分人不同程度受輕傷。

警方和事故調查組經初步調查認為，很有可能是列車控制系統出現故障，導致了事故的發生。事故的具體原因，有關部門正在做進一步調查。

據悉，進入2018年以來，義大利已經發生多次列車脫軌事故。1月25日，義大利北部米蘭城郊一列火車脫軌，事故曾造成3人死亡，超過百人受傷。

4月27日下午，義大利北部皮埃蒙特大區庫內奧附近再次發生列車脫軌，事故造成了多名乘客受輕傷，導致從薩沃納至都靈的部分列車被迫中斷。(博源)