原標題：歐盟表示不會在威脅下與美國就鋼鋁關稅豁免展開談判



新華社布魯塞爾５月１日電（記者帥蓉 田棟棟）歐盟１日發表聲明說，美國短期延長對歐盟鋼鋁關稅豁免期限的決定延長了市場不確定性，並已影響到商業決策，雙方談判將繼續，但歐盟不會在威脅下進行談判。

美國白宮４月３０日發佈總統公告說，美國將繼續豁免對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅直至６月１日，為相關談判爭取最後３０天時間。

歐盟在聲明中說，歐盟應該被完全和永久地免除鋼鋁關稅，美國以國家安全為由加征鋼鋁關稅站不住腳。

歐盟還表示，歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫與美國商務部長羅斯和美國貿易代表萊特希澤的談判將繼續進行。歐盟願意討論雙方都感興趣的市場准入問題，但同時也明確表示不會在威脅下進行談判。「任何未來的跨大西洋工作計劃必須是平等和互利的。」聲明說。

美國總統特朗普３月８日宣布，由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國「國家安全」，美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收２５％和１０％的關稅，關稅措施於３月２３日正式生效。

美國白宮３月２２日宣布，暫時豁免對歐盟、阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、韓國等經濟體的鋼鋁關稅直到５月１日，以便與這些經濟體協商應對全球鋼鋁產能過剩的方法。

根據白宮４月３０日發佈的總統公告，美國政府已與阿根廷、澳大利亞和巴西就鋼鋁關稅達成原則性一致，美國將繼續豁免這些經濟體的鋼鋁關稅以便敲定最終協議。由於韓國已同意減少過剩鋼鐵產能和用配額自主限制對美國鋼鐵出口，韓國對美出口鋼鐵產品將繼續被豁免關稅，但對美出口鋁產品將從５月１日起被徵收關稅。

特朗普政府對鋼鋁產品徵收高關稅的決定遭到國際社會強烈反對。美國的一些貿易夥伴表示擔憂，警告美國的這一措施不僅可能影響多方貿易利益，而且會對以規則為基礎的多邊貿易體制的穩定性構成威脅。