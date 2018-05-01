原標題：美新國務卿中東首秀劍指伊朗



新華社華盛頓４月３０日電（國際觀察）美新國務卿中東首秀劍指伊朗

新華社記者朱東陽 劉晨

４月３０日，美國新任國務卿蓬佩奧完成以中東事務為中心的外交首秀。作為特朗普總統的忠實擁躉，蓬佩奧展現出自己不同於前任的對總統的影響力，他出訪期間圍繞伊朗核協議、巴以問題等中東熱點問題的表態引人矚目。

分析人士指出，蓬佩奧首訪中東選擇沙烏地阿拉伯、以色列和約旦三國，旨在鞏固美國與中東地區的關鍵盟友和合作夥伴的關係，並就伊核協議等問題協調立場，維持美國對中東事務的主導權和影響力。

穩盟友

蓬佩奧４月２８日抵達沙特首都利雅得開啟中東之行。訪問期間，蓬佩奧與沙特國王薩勒曼、王儲穆罕默德等就兩國關係、地區和國際形勢舉行了會談。

蓬佩奧２９日與沙特外交大臣朱拜爾召開新聞發佈會，矛頭直指沙特在中東的老對手伊朗，聲稱如不對伊朗核協議進行重大修改，美國將退出該協議。朱拜爾則表示，沙特對美國的伊朗政策完全支持，並呼籲對伊朗實行更嚴厲制裁。

除伊核協議外，卡達斷交風波、敘利亞危機、葉門衝突等中東熱點問題也是蓬佩奧此行重點。他敦促沙特和卡達等海灣國家消除分歧，保持團結，以維護地區安全形勢。

去年６月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及四國以卡達「支持恐怖主義」和「破壞地區安全為由」，宣布與卡達斷交，繼而對卡達實施禁運封鎖。

分析人士指出，蓬佩奧的斡旋顯示，美國擔心伊朗利用美國盟友之間的分歧增強自身的地區影響力。但從沙特等方的回應看，蓬佩奧並未成功推動沙特就卡達斷交問題「鬆口」，沙特也未明確表態為美國主導的「國際聯盟」在敘利亞的軍事行動買單。此外，約旦也未能如蓬佩奧所願明確站到反伊朗陣營一邊。

遏伊朗

在蓬佩奧與以色列總理內塔尼亞胡的會談中，如何進一步遏制伊朗、特別是伊朗核協議的存廢問題是重中之重。蓬佩奧２９日在特拉維夫表示，美國「期待著與像以色列這樣的強大盟友」在多個方面「密切合作」以遏制伊朗。

在與蓬佩奧會談后的第二天，內塔尼亞胡３０日發表電視講話稱，以色列掌握了伊朗在２０１５年簽署伊核協議后仍秘密保留核武器技術資料的情報。蓬佩奧隨後告訴隨行記者，他與內塔尼亞胡在前一天的會談中討論過這份情報。

今年１月，特朗普宣布最後一次延長美國對伊核問題的制裁豁免期，將５月１２日定為修改伊核協議的最後期限，宣稱如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。特朗普此前要求歐盟和美國國會同意修改伊核協議，增加限制伊朗發展彈道導彈等內容。

觀察人士認為，內塔尼亞胡此時拋出所謂伊朗核武計劃的「新情報」，顯然試圖影響特朗普的決定。對此猜測，蓬佩奧謹慎回應稱，不清楚以色列方面為何選擇此時公佈這份文件。白宮３０日在一份聲明中則表示，美國已知曉以色列公佈的信息，並強調伊朗不得擁有核武器。

伊朗伊斯蘭革命衛隊副司令海珊·薩拉米３０日表示，伊朗決不會放棄發展彈道導彈。他強調，伊朗發展彈道導彈符合國際法，相關反伊言論毫無道理。

美國布魯金斯學會高級研究員達雷爾·韋斯特認為，現在特朗普政府在中東最關注的問題莫過於伊朗核導項目及該國的地區影響力。他警告說，如果伊核協議破裂，中東可能出現新的軍備競賽，進而危及整個地區的和平穩定。

談巴以

作為此次中東之行的最後一站，蓬佩奧３０日在與約旦外交大臣薩法迪舉行的聯合記者會上表示，「兩國方案」是解決巴以問題的「可能方案」之一，最終解決辦法應由巴以雙方協商決定。他同時敦促巴勒斯坦方面回到政治對話的軌道上來。

對此，巴勒斯坦總統阿巴斯當天重申，巴方不接受美國作為巴以和平進程的單獨調解方，也不會接受美國所謂的中東和平進程「世紀協議」，因為它將耶路撒冷問題、巴勒斯坦難民問題和猶太人定居點問題排除在談判之外。

分析人士指出，蓬佩奧主張考慮「兩國方案」，較特朗普政府此前在巴以問題上一味偏袒以方的表態有所緩和，但鑒於當前巴以衝突愈演愈烈，蓬佩奧並未鬆口「解凍」美國原定向巴勒斯坦難民發放的上億美元援助資金，也未就解決巴以問題拿出可行方案。不僅如此，他更就加沙近日衝突放言美國「完全支持」以色列的「自衛權利」。未來蓬佩奧能否在此棘手難題上推動美國扮演積極角色，前景不容樂觀。