近日，在英國一位男子開著自動駕駛的特斯拉汽車，自己坐到了副駕駛座。一位他這種「為所欲為」的想法，遭到了警方的處罰。

根據英國《獨立報》的報導，這名男子叫Bhavesh Patel，今年39歲，來自英格蘭的諾丁漢市。事發當時，他駕駛著一輛特斯拉Model S電動汽車行駛在倫敦郊外的高速公路上。在駕駛過程中，Patel開啟了特斯拉的Autopilot自動駕駛功能，以60英里（約為96公里）的時速巡航。

根據目擊證人的說法，當時公路上交通很繁忙。另外一些司機拍下了他的所作所為。倫敦西北部的赫特福德郡（Hertfordshire）的警方稱，Patel向警方承認，他知道自己的行為「愚蠢的」，但他認為特斯拉的表現「令人吃驚」。Patel還說，他只是「不幸被抓到的倒霉蛋」。

「Patel的所作所為是非常不負責任的，很容易造成悲劇結局。他不僅讓自己生命受到威脅，還危及了那天高速公路上其他無辜人們的生命。」負責調查該案的警官表示，「我想強調的是，它們（自動駕駛功能）絕不能替代駕駛座上的稱職司機。」要知道，上個月在美國加州就有自動駕駛的特斯拉發生了車禍。

4月20日，Patel在法庭上認罪。他因危險駕駛罪，被禁止駕駛18個月。