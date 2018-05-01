在Steam上最初以體驗版身份推出一年多后，《絕地求生》已經售出超過4000萬份，對它的締造者Brendan Greene而言，這是一個最初無法想像的成績。2014年時，他還只能在家鄉愛爾蘭領取救濟金。

Brendan Greene早期的職業生涯並不順利。他曾是專業的攝影師和平面設計師，並對遊戲保持熱愛。「我經常會玩遊戲，大學時玩了很多遊戲，但我只是業餘遊戲愛好者。」他回憶說，遊戲讓他了解到不同內容。當他決定自己做遊戲時，希望創建一種模式，在遊戲中和朋友一起玩。

這便是《絕地求生》的創意來源，不過，Brendan Greene首先將它用到了軍事模擬遊戲《武裝突襲2》上，後者由捷克公司Bohemia Interactive製作，在軍事遊戲迷中有著極高口碑。通過遊戲附帶的MOD（模組）功能，他把《武裝突襲2》改造成一款生存遊戲，設計靈感來自日本電影《大逃殺》(Battle Royale)，在巔峰時期吸引了多達7萬名玩家。

遊戲MOD是很多知名遊戲製作人的職業生涯起點，其中的知名作品包括《反恐精英》、《DOTA》等，Brendan Greene表示，對於遊戲MOD來說，只需要基本的知識就可以做遊戲，比如JAVA語言等等。最初他希望遊戲的玩法儘可能簡單一些。

另一方面，韓國的藍洞公司正在考慮開發生存遊戲，遂邀請Brendan Greene前往韓國，雙方想法不謀而合。2016年初，《絕地求生》啟動開發工作。

「《絕地求生》從整個概念圖到遊戲創建都非常棒。在早期設計階段，我們30個同事坐在一起工作，這是一種全新的體驗。之後我們一些同事給出反饋，要和我們一起玩這個遊戲，最終有600個遊戲玩家參與到遊戲測試中。當時每個月都舉行會議，把新的想法展現給團隊成員，同時希望讓早期的遊戲玩家給出更多反饋，讓遊戲儘可能展示人物真實性，設計師和遊戲玩家一起互動切磋。」

加入一家遊戲公司的經歷讓Brendan Greene獲益匪淺，他表示自己學到了開發遊戲的更多專業知識，並體會到了大型團隊開發遊戲的複雜性。Brendan Greene曾表示正討論對《絕地求生》進行MOD的可能性。

「MOD仍然是促進遊戲創新的優秀功能，許多知名遊戲脫胎於此，」Brendan Greene告訴界面新聞，他計劃在《絕地求生》中引入MOD功能（如自製地圖），但該功能需要和遊戲的玩法及內容相符。

目前Brendan Greene仍在努力將遊戲完善，包括應對大量遊戲玩家湧入造成的伺服器擁堵和電競化需求等，「我們要不斷提升伺服器能力來適應大量玩家同時在線。我們的團隊現在已有三百多人，在全球都有業務運作，這對我們來說也是一個挑戰。」但他表示，更大的挑戰還在於，對於100人參與的《絕地求生》進行電競化，此前幾乎沒有人知道該怎麼做，這需要整個團隊不斷去改進和完善。

更多相關資訊請關注：絕地求生大逃殺專題