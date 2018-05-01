Neko Works工作室最近的一張現場試玩圖中透露，Switch版《巧克力和香子蘭（Nekopara）》將會在今年6月21日登陸Switch平台，粉絲們終於可以放心了。

Neko Works此前就表示《巧克力和香子蘭》將要登陸Switch，但一直沒有公佈時間，現在終於確定了，粉絲們下個月就可以在Switch上玩到《巧克力和香子蘭》了。

《巧克力和香子蘭》是一款戀愛養成遊戲，原作是漫畫，后被改編成遊戲。巧克力和香子蘭分別是玩家飼養的兩隻人形貓娘的名字。

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