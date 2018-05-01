原標題：財經觀察：特朗普政府鋼鋁關稅或加深美國與盟友貿易摩擦



新華社華盛頓４月３０日電 財經觀察：特朗普政府鋼鋁關稅或加深美國與盟友貿易摩擦

新華社記者高攀 江宇娟

美國白宮４月３０日晚發佈總統公告，美國將延長對歐盟、加拿大、墨西哥等經濟體的鋼鋁關稅豁免期限至６月１日，為相關談判爭取３０天時間，再次凸顯美國與重要盟友在鋼鋁關稅等單邊貿易保護主義舉措上的分歧，並可能進一步加深美國與盟友之間的貿易摩擦。

此前特朗普政府曾以進口鋼鐵和鋁產品危害美國「國家安全」為由，從３月２３日起對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收２５％和１０％的關稅。同時，特朗普政府暫時豁免對歐盟、加拿大、墨西哥等盟友的鋼鋁關稅至５月１日，希望以此為籌碼開啟與這些經濟體的貿易談判，從中獲取更多對美國有利的讓步。

然而，過去一個月，特朗普政府與這些盟友的磋商進展有限。特朗普政府希望通過鋼鋁關稅談判來迫使歐盟降低汽車進口關稅和削減美歐貿易逆差，但歐盟堅持認為，歐盟應該無條件獲得鋼鋁關稅豁免，歐盟不會同意在特朗普政府的關稅威脅下展開談判。

歐盟近日向世界貿易組織遞交文件，請求加入中國此前針對美國鋼鋁關稅提起的世貿組織爭端解決機制下的磋商。歐盟表示，美方採取的關稅措施對歐盟的鋼鋁產品銷售和出口可能產生重大影響。如果鋼鋁關稅豁免期無法延長，美國關稅政策將對歐盟出口構成「巨大損害」。

上周，法國總統馬克龍和德國總理默克爾先後赴美就鋼鋁關稅等問題遊說特朗普，但均無果而終。隨後，默克爾、馬克龍和英國首相特雷莎·梅在電話交流后同意將共同抵禦美國貿易政策損害歐盟利益。

雖然特朗普政府為美歐鋼鋁關稅談判再次預留３０天時間，但外界對雙方達成妥協並不樂觀。負責與歐盟磋商鋼鋁關稅的美國商務部長羅斯表示，歐盟需要在接受鋼鋁關稅或配額之間做出選擇。但不少歐盟國家官員認為，通過配額自主限制出口並不符合世貿組織規則，歐盟答應這樣的要求將會樹立一個不好的先例。《紐約時報》認為，如果３０天后美國對歐盟的鋼鋁關稅正式生效，歐盟將採取報復性關稅措施。

特朗普政府也一直希望將鋼鋁關稅與更新北美自貿協定的談判綁在一起，但遭到加拿大和墨西哥政府的拒絕。加拿大總理特魯多日前接受媒體採訪時說：「我們不會將關稅與北美自貿協定談判關聯到一起。」他警告，美加兩國產業鏈高度整合，美國對加拿大鋼鋁產品加征關稅的任何決定都將破壞兩國貿易往來，關稅措施對美加兩國都將造成傷害。分析人士認為，如果美國對加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，很可能會影響到更新北美自貿協定的談判進程。

在世貿組織貨物貿易理事會４月底舉行的一次會議上，包括俄羅斯、印度、中國等在內的８個世貿組織成員也對美國近期實施的鋼鋁關稅政策表示擔憂。中方在會議上表示，美方根據２３２條款採取的做法嚴重損害多邊貿易體系穩定，扭曲國際供應鏈，後續會產生巨大的負面效應。同時，美國對部分出口方做出的關稅豁免決定，也違背了世貿組織最惠國待遇原則。

美國智庫Ｒ街研究所認為，美國是全球最大經濟體和世貿組織重要成員，如果美國打著國家安全旗號行貿易保護主義之實，將導致其他世貿組織成員也以此為由保護其政治敏感行業，最終削弱以規則為基礎的全球貿易體系，損害全球經濟。

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員查德·鮑恩表示，如果美國可以聲稱進口鋼鐵和鋁產品對國家安全構成威脅，那麼「基本上任何國家都可以說任何進口產品對其國家安全構成威脅，然後施加貿易壁壘」，這樣全球貿易協定將變得毫無意義。他指出，特朗普政府的交易性策略增加了美國貿易政策的不確定性，令貿易夥伴無所適從，各國企業也很難在這種環境下運營。