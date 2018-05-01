原標題：美推遲對歐關稅豁免作出決定 歐盟：不會被要挾進行談判！



【環球網綜合報導 記者 朱夢穎】在美國宣布將推遲至6月1日再對歐盟、加拿大等國的鋼鋁關稅豁免問題作出決定后，歐盟委員會5月1日發表聲明稱，美國的決定使得市場的不確定性仍然存在，這已經影響到商業決策。

法新社報導稱，歐委會強調，歐盟應該完全和永久地免於這些措施，國家安全不能作為理由。歐盟還表示願意就目前雙方都感興趣的市場准入問題進行討論，但也明確表示，不會被要挾進行談判，任何未來的跨大西洋合作計劃都必須平衡和互利。

德國聯邦政府發言人對此表示，德國已「注意到」特朗普的決定，但表示「仍在等待永久性的關稅豁免」。

報導還提到，當地時間4月29日，歐盟三大經濟體——英國、法國和德國三國首腦舉行危機談判。隨後，法國總統總統稱，如果華盛頓推進關稅，他們已達成一致，「歐盟必須做好準備採取行動」。