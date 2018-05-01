原標題：綜合消息：以美指責「核武意圖」 伊朗斥責「老調重彈」



新華社北京５月１日電 綜合新華社駐外記者報導：以色列總理內塔尼亞胡４月３０日晚指責伊朗沒有放棄核武器計劃並隱藏相關文件，得到美國政府呼應。伊朗方面迅速回應，稱內塔尼亞胡的說法荒唐幼稚，意在影響美國總統特朗普對伊核協議的決策。

在當晚的新聞發佈會上，內塔尼亞胡展示了以色列情報機構從伊朗秘密設施獲取的文件，稱之為伊朗隱藏的有關核計劃的「原子檔案」。

內塔尼亞胡在當晚的電視講話中說，２０１５年伊核協議簽署后，伊朗加緊隱藏秘密檔案，２０１７年將其核武器文件移至德黑蘭一個高度機密的地點。他還指責伊朗正在秘密儲存核武器項目的材料，以便在其選擇發展核武器時使用。

美國政府同日發表聲明呼應內塔尼亞胡的指控，稱這些信息提供了有關伊朗試圖發展由導彈運載的核武器的新的細節，與美國認為伊朗有核武項目的一貫立場相符合。

美國國務卿蓬佩奧說，美國正在對文件進行分析，伊朗儲存相關文件的動機十分可疑。

伊朗新聞電視台４月３０日晚援引伊朗外交部副部長阿拉格希的話報導說，內塔尼亞胡指控伊朗意圖發展核武器的說法荒唐且幼稚。內塔尼亞胡只是在老調重彈，玩毫無根據的把戲，意在影響特朗普對伊核協議的決策。

特朗普一直批評伊核協議存在諸多漏洞並威脅退出。特朗普今年１月宣布，「最後一次」延長美國對伊核問題的制裁豁免期，將５月１２日定為修改伊核協議的最後期限，揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。

伊朗一直回應稱，伊核協議不可能修改，自身彈道導彈發展計劃也不可能談判。對於發展核武器的指控，伊朗堅稱自身核技術發展旨在和平利用核能。（參與記者：王博聞、馬驍、朱東陽、劉晨）