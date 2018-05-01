原標題：新加坡總理：新經濟有望增長超２．５％



新華社新加坡５月１日電（記者李曉渝）新加坡總理李顯龍１日在勞動節集會上表示，今年新加坡經濟增幅預計將介於１．５％和３．５％之間，在各方面進展順利情況下有望高過２．５％。

李顯龍說，去年新加坡經濟取得了超預期增長，增幅達到３．６％，高於此前預測的１％至２％。同時，新加坡在創造就業等方面取得了更好成果，生產力增幅達到了過去７年來最高水平。

但他表示，新加坡經濟對外部環境的依賴程度較高，美國違反世界貿易組織規則，單方面徵收關稅的做法造成了中美之間貿易摩擦，這給新加坡經濟前景蒙上了陰影。