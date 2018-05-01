原標題：美質量學會主席：中國長期致力於質量提升



新華社美國西雅圖４月３０日電（記者吳曉凌 葉在琪）美國質量學會主席埃爾默·科爾賓３０日在西雅圖開幕的第７２屆世界質量與改進大會上說，中國長期致力於質量提升，藉助科技手段創造出很多有益經驗和方案，對國際質量領域具有重要借鑒意義。

他還表示，中美兩國在應對全球性質量創新挑戰方面合作有著強烈的現實需要和廣闊前景。

一年一度的世界質量與改進大會始辦於１９４７年，是質量領域知名國際會議。本屆世界質量與改進大會由美國質量學會主辦，來自５０多個國家和地區的約３０００名專業人士探討了質量管理與創新等議題。美國質量學會在大會開幕式上向美國、中國、印度等國企業頒發了「國際團隊卓越獎」。

會議為期３天，主題為「屬於你的創新」，與會者圍繞「質量４．０：質量的未來從這裏開始」「質量的風險和變革」「建立並保持質量文化」以及「數字化時代的質量基礎」等議題，共同探討質量發展動態與未來前景，交流最新質量管理理念、工具和技術。

３０日下午還舉行了中美質量高峰論壇，這是美國質量學會新推出的全球質量峰會系列首場活動。來自海爾、濰柴動力、廈門航空、上海振華重工、中鐵大橋局、敦煌研究院等中國機構的高管、專家以及美國企業界、學術界代表與會，就數字化時代的質量新願景分享經驗、交流觀點。