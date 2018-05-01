經合組織秘書長稱應為希臘減免債務北京新浪網 (2018-05-01 14:32)
原標題：經合組織秘書長說應為希臘減免債務
新華社雅典4月30日電（記者劉詠秋）到訪的經濟合作與發展組織秘書長安吉爾·古里亞4月30日在雅典表示，為希臘進一步減免債務的時機已經到來。
古里亞在當天會見希臘總理齊普拉斯后舉行的聯合新聞發佈會上說：「現在他們（債權人）必須考慮希臘業已做出的努力，並研究如何減輕希臘現有的債務負擔。希臘已經贏得了這一權利。」
齊普拉斯表示，過去三年，希臘不僅在歐盟和歐元區，甚至在經合組織成員中，都站在改革前列。他說，現在不是採取額外緊縮措施的時候，而應解除緊縮措施、繼續推進改革，為經濟更快增長留出空間。
古里亞此行主要是向希臘總理遞交該組織的希臘年度經濟報告。報告預計，希臘經濟2018年將增長2%，2019年將增長2.3%。
報告顯示，希臘失業率將從2017年的21.5%下降到今年的20.4%，2019年進一步降至19.4%。公共債務佔國內生產總值比例將從2017年的175.8%下降到今年的172.5%，明年降至168.3%，這意味著希臘需要進一步減免債務才能保證可持續增長。
報告強調，希臘仍面臨重大挑戰。希臘政府需要推行更多改革措施，以應對貧困和社會不公以及公共部門效率低下、偷稅漏稅等問題。
債務危機爆發后，希臘與國際債權人簽署了三輪救助協議。債權方同意在希臘履行一系列改革承諾的基礎上向其提供救助資金。希臘計劃今年8月退出於2010年開始實施的救助計劃和緊縮措施。
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