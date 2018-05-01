原標題：中交建拓展多米尼加市場取得突破



新華社聖保羅４月３０日電（記者彭樺）記者４月３０日從中國交建南部美洲區域公司獲知，該公司旗下康克瑪特設計諮詢公司近日中標多明尼加蒙特格蘭德大壩施工監理項目，標誌著中國交建在該國市場取得實質性突破。

據悉，合同內容包括對大壩工程的複核、審計和施工監理等，合同金額約為１９００萬美元，工期為４２個月。

中國交建南美區域公司董事長常雲波說，該項目是康克瑪特設計諮詢公司在多米尼加中標的首個項目，為公司繼續開發該國市場奠定了堅實基礎。

蒙特格蘭德大壩項目位於多明尼加首都聖多明各市以西約１５３公里，項目完成後可在防洪、灌溉、供水、發電及旅遊等領域發揮重要作用。

康克瑪特設計諮詢公司成立於１９５２年，主營業務包括規劃、諮詢、設計和監理等。２０１７年１月，中國交建南美區域公司以３．３４億雷亞爾（約合９５００萬美元）完成對康克瑪特８０％控股權的收購交割。