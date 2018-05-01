▲替代役前閃電狼職業選手呂家宏（Ian）認為，未來要以專業教育來引領電子競技的發展。（CNEWS資料照/呂家宏提供）

匯流新聞網記者黃興文／台北報導

全球電競興盛帶動相關產業的完善，世人對於電競運動員的身分已逐漸認可：為了讓電競產業建立更健全的體制，便於培養更多專業人才，「文化電競替代役」因此催生。其中第一屆替代役前閃電狼職業選手呂家宏（Ian）就是建置僑光科大「電競賽事製播研習營」硬體規劃及產業課程的重要推手。

近來僑光科大與MSI微星科技合作成立全台首座電競實訓中心，除完善的硬體建設，電競課程的規劃上也有別於其它課程，「電競賽事製播研習營」是以實際的後勤為主，是讓學生多方了解企業需求而設計的課程。

去年第立法院三讀通過運動產業發展條例部分條文修正案，將電子競技業、運動經紀業等正式納入運動產業，是政府對努力的運動員所作的承諾，讓優秀選手沒有後顧之憂，可以朝著夢想邁進，不但讓電競正名，也能達到人才培育的目的。

身為第一批「文化電競替代役」的前《星海爭霸 2》職業選手呂家宏Ian表示，電競替代役在推廣電競產業是一項突破，退役選手有機會為國家效力並進行推廣，目前放眼望去台灣產業上的專業人士並不多，能有機會在校園發揮一己之力為電競努力而感到開心。

但他也強調，雖然電競已歸類為運動項目，但其本質還是有非常明顯的差異，其中最大一點就是「智慧財產權」的問題；一般運動沒這方面問題，但電競多是遊戲廠商單方面舉辦的官方賽事，因此會衍伸出各家遊戲公司的產權問題。。

他說，自己是念食品科系出身與電競完全搭不上邊，記得在大四那年擔任閃電狼半年的實習生，到了2012年就成為戰隊的一份子，正式踏上電競職業選手之路。

然而，那時的電競風氣並不像現在成熟，當然曾遭到家人的反對，因此不靠家裡支助，利用僅有的積蓄省吃儉用在職業隊中埋頭苦練了半年，日後才成就他在2013年代表台灣出戰 WCS進入八強，及暴雪校際聯賽取得《星海爭霸 2》項目冠軍等大大小小的殊榮。

當然，想要成為電競製播大師，實戰經驗還是很重要。呂家宏表示，雖然目前規劃的課程是以電競產業的後勤，也就是賽事活動的企畫為主，但除理論上的學習外，還要能夠獲得真實賽事的製播經驗。在「電競賽事製播研習營」同學可以體驗當職業選手的氛圍，就自然而然了解到若有突發事件，或賽事選手的需求該朝何處著手。

呂家宏說，替代役期間主要協助學校電競產業推廣，其中包括演講、協助校園電競的規畫執行。跟一般上班族一樣9點上班，指導電競產業的賽評、主播、攝影、導播及企業缺很大的電競行銷等。

目前國內許多院校都開設電競專業的課程，但始終還未能摸索到門路，畢竟全世界對於電競領域都處於學習階段，但就台灣來說，師資卻未建立實際的認證機制，難道電競賽事名次高就足夠了嗎？當然不。

因此他呼籲，最終還是要以專業教育來引領電子競技發展，而關鍵點就是政府的支持與否。雖台灣的硬體設備與選手素質屬世界前茅，但若是配套措施沒有銜接得宜，台灣未來的電競之路會走的「很辛苦」。因此建議，將補助款項給予國內具有國際公信力的協會或是知名戰隊來統籌電競的相關事宜，否則以有限的資源再分散運用，對國內電競產業的發展並不大。

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