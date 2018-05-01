巴西前國家體操隊教練 涉性侵遭撤職中央社 (2018-05-01 07:28)
（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）繼今年初美國爆發體操界性侵醜聞後，巴西前國家男子體操代表隊教練羅培斯，也因涉嫌性侵至少40名未成年體操選手，被其所屬運動俱樂部MESC撤職。
羅培斯（Fernando de Carvalho Lopes）隸屬聖保羅都會地區城市聖貝爾納多–杜坎普（Sao Bernardo do Campo）的私人體育俱樂部MESC，在國家男子體操隊擔任教練2年，曾經訓練巴西世界體操冠軍伊波里托（Diego Hypolito）和蘇薩（Caio Souza），2016年奧運前夕，羅培斯因被一名未成年體操選手檢舉，被逐出奧運代表隊。
MESC今天發表聲明指出，有鑑於針對羅培斯的指控內容情節嚴重，決定將羅培斯從俱樂部所有活動中除名，並配合調查，直到事情了結。
在持續近4個月的調查和超過80人的口供中，42名體操選手指稱遭到羅培斯的身體、名譽或性騷擾。（編輯：屈享平）1070501
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