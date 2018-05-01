根據美媒報導，勇士總教練Steve Kerr表示陣中主力球星Stephen Curry(柯瑞)很可能會在下一戰回歸，後者已經準備好來應付季後賽的對抗了。

Curry在3月時因為左膝韌帶二度拉傷，被認為至少要休6周，不但季後賽首輪確定沒有辦法打，甚至次輪也可能作壁上觀，也讓球隊的衛冕之路看起來有些曲折。

不過所幸勇士到目前為止，都沒有遇到太大的挑戰，首輪面對同樣缺少主將的馬刺，他們順利以4-1過關，而在碰上士氣高昂的鵜鶘，則是以大比分拿下系列賽第一戰，展現自身可怕的實力。

不過為了讓Curry慢慢適應比賽強度，Kerr似乎希望他能在下一場回到球場，希望前者能在西區決賽前將自己調整到最佳狀態。