原標題：阿巴斯重申不接受美國作為巴以和平進程單獨調解方（圖）



4月30日，在約旦河西岸城市拉姆安拉，巴勒斯坦總統阿巴斯在巴勒斯坦全國委員會會議開幕式上講話。當日，巴勒斯坦總統阿巴斯重申，巴方不接受美國作為巴以和平進程的單獨調解方。 新華社發（艾曼 攝）

4月30日，在約旦河西岸城市拉姆安拉，巴勒斯坦總統阿巴斯（后左二）在巴勒斯坦全國委員會會議開幕式上講話。當日，巴勒斯坦總統阿巴斯重申，巴方不接受美國作為巴以和平進程的單獨調解方。 新華社發（艾曼 攝）