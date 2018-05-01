原標題：阿富汗首都爆炸襲擊遇難記者安葬故鄉（圖）



4月30日，在阿富汗喀布爾省古勒達拉行政區，親友為在襲擊中遇難的法新社喀布爾記者站首席攝影記者沙阿·馬雷舉行葬禮。喀布爾當天上午接連遭遇兩起爆炸襲擊，據阿公共衛生部消息，襲擊造成至少21人身亡、40人受傷。阿內政部證實，死者中至少有8名記者。新華社發（拉赫馬特·阿里扎達 攝）

4月30日，在阿富汗喀布爾省古勒達拉行政區，親友為在襲擊中遇難的法新社喀布爾記者站首席攝影記者沙阿·馬雷舉行葬禮。喀布爾當天上午接連遭遇兩起爆炸襲擊，據阿公共衛生部消息，襲擊造成至少21人身亡、40人受傷。阿內政部證實，死者中至少有8名記者。新華社發（拉赫馬特·阿里扎達 攝）