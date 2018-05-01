原標題：聖彼得堡舉辦破冰船節（圖）



4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，人們在涅瓦河畔排隊參觀破冰船。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝

4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，人們在涅瓦河畔排隊參觀破冰船。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝

4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，「新羅西斯克」號破冰船參加破冰船節。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝

4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，破冰船參加破冰船節。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝