聖彼得堡舉辦破冰船節（圖）北京新浪網 (2018-05-01 07:23)
原標題：聖彼得堡舉辦破冰船節（圖）
4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，人們在涅瓦河畔排隊參觀破冰船。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝
4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，人們在涅瓦河畔排隊參觀破冰船。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝
4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，「新羅西斯克」號破冰船參加破冰船節。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝
4月29日，在俄羅斯聖彼得堡，破冰船參加破冰船節。4月29日至30日，俄羅斯聖彼得堡舉辦破冰船節，共有「新羅西斯克」號、「聖彼得堡」號等5艘破冰船參加節日活動。新華社發 莫京娜 攝
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