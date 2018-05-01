第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦開幕（圖）北京新浪網 (2018-05-01 07:25)
原標題：第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦開幕（圖）
4月30日，在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心，約旦特種部隊在「勇士競賽」開幕式上表演反恐突擊。當日，第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心拉開帷幕。新華社記者 林曉蔚 攝
4月30日，在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心，約旦特種部隊在「勇士競賽」開幕式上表演反恐突擊。當日，第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心拉開帷幕。新華社記者 林曉蔚 攝
4月30日，在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心，約旦特種部隊在「勇士競賽」開幕式上表演反劫機。當日，第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心拉開帷幕。新華社記者 林曉蔚 攝
4月30日，在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心，約旦特種部隊在「勇士競賽」開幕式上表演反劫機。當日，第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心拉開帷幕。新華社記者 林曉蔚 攝
4月30日，在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心，約旦特種兵在「勇士競賽」開幕式上表演空降。當日，第十屆「勇士競賽」國際特種兵比武在約旦阿卜杜拉國王特戰訓練中心拉開帷幕。新華社記者 林曉蔚 攝
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