效力於波士頓紅襪的我國旅美好手林子偉，在今(1)日球隊對戰皇家的比賽中並未先發，他近期打擊陷入低潮，加上主力游擊手Xander Bogaerts回歸，導致他機會驟減。

林子偉上一戰擔任先發游擊手、第9棒，不過他4打數皆未敲安打，打擊率下滑到2成07，而且守備上還出現小瑕疵，攻守兩端都未能表現出應有的水準。

而除了林子偉外，在光芒牛棚待命的胡智為，今天有望在球隊做客老虎的比賽中出賽，而陳偉殷則是預計在5月4日來迎戰費城人。