來源：南方都市報

2018年5月1日，推薦性國家標準《信息安全技術個人信息安全規範》（以下簡稱「規範」）正式實施。這部貫徹《中華人民共和國網路安全法》（以下簡稱「網安法」）中個人信息安全要求的重要配套標準，從2016年4月開始起草，歷經兩年終於得以正式實施，從收集、保存、使用、共享、轉讓、公開披露等個人信息處理活動方面，填補了國內個人信息保護在具體實踐標準上的空白。

據悉，共有33位擁有政策制定、技術標準、企業實踐等各領域經驗的專家參與了規範的起草。起草過程中有哪些爭論？規範實施后預期將達成什麼效果？目前企業實踐的情況如何？針對這些問題，南都記者分別專訪了三位起草人：北京大學互聯網發展研究中心高級顧問洪延青、中國電子技術標準化研究院安全審查部技術總監何延哲，阿里巴巴集團法務部法律研究中心副主任顧偉，詳述這部重要配套標準出台背後的故事。

訴求

標準絕不會比歐洲更嚴格

規範的出台早在計劃之中。

2017年底，南都個人信息保護研究中心發佈了《2017個人信息保護年度報告》。報告顯示，逾八成平台的隱私政策透明度「不合格」，且個人信息保護不力的問題在各行業普遍存在，形勢可謂嚴峻。

對於個人信息保護形勢嚴峻的現狀，阿里巴巴集團法務部法律研究中心副主任顧偉認為原因有兩個，一個是直接法律缺位。「我國沒有專門的個人信息保護法，整體個人信息保護規定還比較零散。」

北京大學互聯網發展研究中心高級顧問洪延青也有同樣的感受。他認為，2017年6月1日起正式實施的《網路安全法》中，關於個人信息保護的第四十條至四十五條只是原則性規定，「相比其他國家動輒一大本，中國的6條規定太少了」。因此，早在網安法實施之前，規範就作為首個細化的配套標準被提上了日程。

在制定規範的過程中，起草人先對O E C D、A PE C隱私框架、歐盟《通用數據保護條例》（G D PR）、國際標準化組織（ISO）以及美國個人信息保護相關法律法規等一系列立法和標準進行了通盤梳理，儘可能多地把可用內容「堆砌」出來，再結合中國自身情況不斷提煉、精簡。

規範和歐美標準相比哪個更嚴格？洪延青分析，起草團隊的明確訴求是：規範可能會比美國做得稍微嚴一些，但是絕不會比歐洲嚴，而且會與歐洲拉開一定的距離。「當然，國內法律法規是基本底線。」顧偉強調。

「個人信息保護不力的另一個原因，是整個互聯網行業還沒有脫離野蠻生長時期。」顧偉指出，大多數互聯網企業都是初創公司，發展歷史較短，內部數據治理制度還不完善。「隨著國家對個人信息保護更加重視，以及行業本身成熟度不斷提升，企業才逐漸認識到了問題，然後去應對。」

除了客觀環境的影響，企業主動合規的意識也很重要。中國電子技術標準化研究院安全審查部技術總監何延哲提到，有些企業雖然有技術、有能力，但是對個人信息保護不夠重視；還有一些機構、組織、企業技術薄弱，甚至不具備技術隊伍，達不到規範要求，這就需要專門的技術企業幫助。

博弈

用實踐與理想版本做碰撞

南都記者了解到，在規範起草的開始階段，不同背景的起草人有不同的分工。比如洪延青、何延哲主要負責整個框架的擬定，「在思路、架構、內容上直接大量參與」；顧偉則負責「企業落地無障礙」「與國際接軌」等方面，用企業積累的實踐經驗「跟規範的理想版本做碰撞」；起草團隊甚至一度計劃「從理想角度和實踐角度各出一版」。但是到了後期，所有內容都「融合起來了」。

儘管起草團隊在大方向上保持一致，卻也難免因為每個人的背景和立場不同，在一些細則上發生博弈。

在最終出台的規範附錄D《隱私政策模板》第5項「您的權利」中寫道：「當您從我們的服務中刪除信息后，我們可能不會立即從備份系統中刪除相應的信息，但會在備份更新時刪除這些信息。」這句看似簡單的條款背後，曾發生過一次讓顧偉印象深刻的爭論。

從企業實操的角度來說，當用戶要求刪除他的個人信息時，在線系統是可以做到即時刪除的，但是後台的備份數據很難做到。「現在無論是等級保護要求也好，其他安全管理機制也好，都要求企業不斷地做數據備份，免受不可預計的災難帶來的意外損失。」顧偉介紹，有些政務系統還要求做「冷備份」，即把備份數據存進移動硬碟里。

也就是說，即使在線刪除了，也可能依然存在於這些備份里。可是，這顯然有悖於大部分人所認為的「刪除」———無論前台後台，一律立刻刪除。

「讓企業專門把所有備份找出來挨個刪除，操作性很差，成本也很高，基本無法實現。」顧偉認為，從保護個人權益的角度來說，在線無法訪問已經達到了目的，「不能為了保障個人權利，給企業施加過度的壓力」。

最後討論下來，決定後台不用「即時刪除」用戶個人信息，而是允許企業在每次備份更新的時候再一併刪除，從而形成了現在的條款。

類似的爭論在起草過程中還有不少。但在顧偉看來，規範的出台讓國內企業對怎樣才算做到個人信息保護合規，有了一個公認的、清晰的判斷標準。洪延青也強調，規範主要起到引導作用，讓企業法務在建立內部合規體系時，有一個條款清晰的公共產品可以引用。

何延哲則表示，網安法比較簡單，偏重原則性和框架性，而規範可以在細節上作網安法的天然補充。「規範在設計時做到了『一個問題一個措施』，內容涉及方方面面、各行各業，希望規範能作為個人信息保護領域的核心和基礎標準，得到廣泛的應用。」

創新

打破受詬病的「一攬子協議」

三位起草人分別對南都記者表示，規範除了對網安法的原則性規定提出了細化標準，也有不少創新的提法和實施要點。

洪延青指出了規範的四個創新點：一是通過區分核心和附加功能，打破了被詬病已久的「一攬子協議」。也就是說，即使用戶同意了隱私政策，也不意味著一併打開了附加功能；二是收集個人敏感信息需要做到增強式告知；三是對個人信息控制者內部的規範建設提出了明確要求；四是提出了個人信息安全影響評估的要求。

從實施要點的角度，何延哲提到，規範不僅首次對個人信息和個人敏感信息做了區分，還在對個人信息的處理上做了限制和規範。比如，規定了間接獲取個人信息的合法性，使得數據交易有了參考標準，能有效遏制黑灰產等非法數據流通；又例如，進一步規範了個人信息的使用限制，即只有當企業的數據用途更改后超出合理關聯的目的時，才需重新申請用戶授權，「規範在頻繁授權對用戶造成打擾與維護用戶合法權益之間取得了平衡」。

「個人信息保護光靠管理是不夠的，一定要搭配技術支撐，才能更好地保護。」何延哲舉例說，規範要求對個人敏感信息加密、在大屏幕上、網站上公示信息時進行去標識化處理；要求公司員工許可權最小化，在數據被批量導出時引發報警機制，從而有效防止內鬼；還有建立個人信息清單，「稍大一點的企業應建立專門的數據管理系統，記錄數據的生命周期」。

規範不只對企業有極大的指導意義，顧偉認為，它對用戶也很有價值，而且兩者的側重點不太一樣。

他指出，對用戶而言，規範最大的價值在於，對收集、使用、共享、披露等個人信息處理活動需要向用戶告知的充分性和完備性有一個較為明確的要求。

比如，一般信息怎麼告知，涉及到個人敏感信息要告知到什麼程度？「之前沒有任何一部法律對具體告知細節做出規定，可是用戶如果連處理個人信息的目的、方式、範圍都不了解的話，怎麼可能維護自己的權益？」

對企業而言，規範的很多規定其實企業已經在做了，所以顧偉覺得規範的附錄可能更有指導意義一些。「合規要看細節，而規範里具體劃分個人信息和個人敏感信息的細節規定，起到了定紛止爭的作用。」他說，如果讓企業自己去把握對個人信息的分級，很難有一個準確客觀的標準，因為「業務員的理解跟合規人員的理解肯定是不一樣的」。

實踐

企業可自己制定合規體系

值得注意的是，規範是推薦性國家標準，不具有強制性。在洪延青看來，規範提出的方案只是符合網安法相關條文的一個「比較好的方案」，但「不是唯一方案」，有能力的企業完全可以根據自己的理解，制定一套自己的合規體系，並向主管監管部門證明其符合網安法。

事實上，由於各種網路產品和服務的業務場景模式各異，企業通常會根據自己的實際業務情況選擇實踐方案。

以用戶授權同意為例，大多數企業理解的最佳實踐方案，是提供一個未勾選的勾選框，用戶勾選之後才能點擊同意。但也有企業採用的是「最低」的合規方案，即明文表示「點擊同意之前，請詳細閱讀並知悉協議內容」，但不提供勾選框。這兩種方案都達到了引導用戶閱讀相應的授權文件的目的。

如果涉及到與人身財產權益相關的個人敏感信息，還有更嚴格的方案：比如必須把協議從上到下拉到底，或者閱讀時長必須達到一定標準，勾選框才會出現，否則用戶無法點擊同意。

「只能說各家業務情況不一樣，所以具體的實踐方案不一樣，這也是正常的。」顧偉解釋說，比如航旅縱橫是平台，應用場景較為單一，微信是社交平台，淘寶是電商平台……各家採集的數據類型、敏感程度、涉及到權利義務的安排，都有自己的特色，需要基於企業自身的實際情況具體設計授權方案。但「至少規範提供了客觀範例，不會偏差太多」。

顧偉透露，阿里正在開發的數據安全成熟度模型，國標已經立項，正在加速推進。而個人信息保護不僅是數據安全成熟度的重要指標，也在數據研究成熟度模型里適用。「這一切的核心目的，是讓企業探索最適合自己的數據治理實踐方案。」他說。

不可否認的是，規範是個人信息保護領域較為系統的指引之一，尤其附錄展示的很多實踐細節讓企業有章可循，即使對個人信息保護的認識不多，也可以直接參照範例把握企業政策的走向，從而降低合規成本。正如顧偉所了解到的，「企業（對規範）歡迎居多，因為省了很多事」。

這一點也在調研數據中有所反映。何延哲透露，中國電子技術標準化研究院近日對100家企業調研發現，相比之前，有60家企業在個人信息保護合規上做了改進，體現了企業對網安法和規範的重視。

顧偉指出，規範更多的還是一個配合網安法出台、指導企業保護個人信息的綜合性、統領性國標，有些具體細節還有待其他國標進一步規定。何延哲也向南都記者表示，中國電子技術標準化研究院將於近期發佈《個人信息安全規範》標準的實踐指南，該指南將為有意按照規範進行改進的企業提供有效幫助。

采寫：南都記者 李玲 蔣琳 馮群星