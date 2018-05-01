來源：南方都市報

近年來，APP默認勾選協議、大量收集用戶隱私許可權、不當與第三方共享而導致信息外泄的現象，時有發生。互聯網時代，作為被迫用部分隱私交換便利的用戶，你該如何保護自己的信息安全？當企業收集你信息時，需要如何告知及徵得你同意？如果涉及到與第三方共享數據，又該向你做出怎樣的確認？

上述問題在5月1日起正式實施的《信息安全技術 個人信息安全規範》，均有詳細的規定。這部國家標準適用於規範各類組織個人信息處理活動，且提出了明確的安全要求。

主要起草人何延哲告訴南都記者，規範在內容上僅用了不到100個條款，就將個人信息保護最有效的措施簡潔明了地表達出來了，易於企業和用戶理解吸收。

有專家向南都記者表示，對用戶而言，規範最大的價值在於對個人信息收集、使用、共享和披露等具體告知細節作了規定。「如果用戶連數據收集和使用的基本情況都不了解的話，那就很難維護好自己的權益。」

關注1

打破「一攬子」授權，實施功能區分

規範要求，個人信息控制者開展個人信息處理活動，應遵守包括選擇同意、最少夠用和公開透明等六大基本原則。

具體而言，企業不得過多收集與產品業務功能無關的用戶個人信息類型和數量，且需明示和公開個人信息處理目的、方式、範圍、規則等，同時徵求用戶授權同意，並接受外部監督。

南都記者注意到，規範首次對個人信息和個人敏感信息進行了區分。如果從信息本身可識別和關聯到特定個人的，即為個人信息，如姓名、電話號碼、身份證、通話記錄等。而個人敏感信息是指一旦泄露、非法提供或濫用可能危害人身和財產安全，極易導致個人名譽、身心健康受到損害或歧視性待遇等個人信息。

在規範的附錄里，還特別舉例說明了個人敏感信息的範疇。比如，指紋等個人生物識別信息，性取向、未公開的違法犯罪記錄、網頁瀏覽記錄和精準定位信息等。

規範要求，收集個人信息時應告知用戶所提供的產品或服務需收集的用戶個人信息類型及規則，並徵得用戶的授權同意。南都記者發現，互聯網企業通常採用讓用戶同意隱私政策的方式達到這一合規要求。

然而，根據南都個人信息保護研究中心發佈的《1550家網站和APP的隱私政策透明度測評報告》顯示，八成以上的平台隱私政策透明度低，且普遍存在文本晦澀冗長、暗藏格式條款等弊病。

對此，規範特別明確了企業應制定隱私政策，並在網站主頁，用戶安裝APP頁面等顯著位置提供鏈接，其內容應清晰易懂，包括收集、使用個人信息的目的，以及目的所涵蓋的各個業務功能等。如將個人信息用於推廣商業廣告，或用於形成直接用戶畫像及其用途，也有必要在隱私政策中提及。

與此同時，南都記者調查發現，絕大多數的用戶並無完整閱讀隱私政策的習慣。其中的原因之一在於，即便不同意平台的「霸王條款」也無濟於事，一旦用戶點擊註冊，即被默認同意收集個人信息。

如何破解「一攬子」授權的難題？規範提供了一項可借鑒的思路，當收集個人敏感信息時，平台應徵得用戶明示同意。所謂明示同意是指，用戶在完全知情的基礎上，自願給出具體的、清晰明確的願望表示，包括通過書面聲明或主動做出肯定性動作，比如主動勾選、主動點擊「同意」、「註冊」、「發送」、「撥打」等。

具體表現為，規範建議首先區分核心功能和附加功能，如果收集的是核心業務功能所必需的個人敏感信息，平台應明確告知你拒絕提供或同意將帶來的影響，並允許你作出自主選擇。而涉及到附加功能所需收集的個人敏感信息，除需上述規定外，在你提出拒絕後，平台不應以此為理由暫停核心業務功能，並應保障相應的服務質量。

比如，如果使用一款社交類APP，聊天是核心功能，購物是附加功能。平台在收集因聊天功能所必需的個人敏感信息時，需要徵得你明示同意，而如果你拒絕提供購物功能所需的信息，如銀行卡等，那麼仍可要求正常使用這款APP。

基於此，規範保障了用戶充分行使選擇同意的權利，尤其是對個人敏感信息的收集，用戶有增強式同意的控制權利。

關注2

使用時超出所聲稱目的，需重新授權

當平台收集了個人信息后，在使用和處理環節中，又有哪些細節需要告知用戶的？

根據規範要求，除目的所必需外，使用個人信息時應消除明確身份指向性，避免精確定位到特定個人。此外，使用個人信息時，不得超出與收集個人信息時所聲稱的目的具有直接或合理關聯的範圍。因業務需要，確需超出上述範圍使用個人信息的，應再次徵得個人信息主體明示同意。

中國電子技術標準化研究院安全審查部技術總監何延哲告訴南都記者，規範對個人信息的使用限制進行規範，同時對因頻繁授權對用戶造成打擾與維護用戶合法權益進行了平衡。比如，只在企業更改數據使用用途超出合理關聯的，才需重新向用戶申請授權。

南都記者注意到，規範特別備註說明，將收集的個人信息用於學術研究或得出社會、經濟等現象總體狀態的描述，也在合理關聯範圍之內，但對結果中所包含的個人信息應進行去標誌化處理。

今年3月，Facebook爆出大規模數據泄露事件，起因源於劍橋分析公司在Facebook平台上推廣的一款的個性分析測試軟體。以「有償心理研究」為名，這款應用收集了超過8700萬Facebook用戶數據，包括住址、年齡、工作經歷、人際關係網路，喜好等細節內容。

然而，這些數據卻在用戶不知情的情況下，又被劍橋分析公司轉為商用。在這起數據外泄事件中，Facebook備受指責之處在於，將收集來的用戶數據共享給第三方，但又無法限制和保證數據不被第三方濫用。

對於絕大多數互聯網企業來說，Facebook此次所曝出的數據醜聞隨時可能發生，必須引以為戒。南都記者注意到，針對數據共享問題，規範指出，個人信息原則上不得共享、轉讓。個人信息控制者確需共享、轉讓時，應充分重視風險，並遵守相應的要求。

其中包括事先開展個人信息安全影響評估，向用戶告知共享、轉讓個人信息的目的、數據接收方的類型，並事先徵得用戶的授權同意，幫助用戶了解數據接收方對個人信息的保存、使用等情況，涉及個人敏感信息，還需告知用戶涉及的信息類型、數據接收方的身份和數據安全能力。

值得一提的是，在Facebook數據外泄事件中，扎克伯格的道歉聲明中提到，當時沒通知涉事用戶的決定是錯誤的。那麼，當企業發生安全事件如何告知用戶？規範要求，應及時將事件相關情況，如內容和影響，所採取的處置措施等，告知受影響用戶，並提供補救措施和自主防範和降低風險的建議。

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「對賬戶註銷進行了強調」

除了強調用戶在上述個人信息處理活動中的權利外，規範還指出，用戶還享有訪問、更正、刪除、撤回同意、獲取個人信息副本、註銷賬戶的權利。

南都記者注意到，賬戶註銷難是困擾不少用戶的一個問題。近日，來自無錫的王先生就有這樣的煩心事。

「為什麼註銷一個賬號需要這麼多要求？」王先生告訴南都記者，原先綁定蘇寧易購賬號的手機號碼已棄用，因擔心運營商收迴轉給下任用戶，賬號存在被別人登錄的風險，而想要更換註冊手機號又需提交身份證等個人信息，深感麻煩的他因此有了註銷賬號的想法。

然而，一名蘇寧易購的客服人員表示，出於安全考慮，註銷必須滿足一年內無購物記錄的要求才可申請。對此，王先生很是困惑：「二者之間有必然聯繫嗎？」

4月24日，南都記者嘗試發現，註銷蘇寧賬戶需同時滿足12項要求，包括三個月內無修改過綁定手機等操作，賬戶內無未完成訂單，且所有訂單完成達一年以上。而符合所有註銷條件后，用戶還需經過身份驗證才能成功。

不久前，南都記者曾調查發現，用戶註銷難的問題普遍存在。記者實測20款常用APP，其中16款APP註銷難，快手和抖音等4款APP暫時無法註銷。值得一提的是，在報導發佈后，抖音立即修改了用戶協議，增加了用戶註銷的條款，當用戶賬戶處於安全狀態，賬號內無任何資產和虛擬權益，無任何未處理完畢糾紛等，可提出註銷申請。

針對用戶關注的賬戶註銷問題，何延哲告訴南都記者：「規範對賬號註銷進行了強調。」規範提及，通過註冊賬戶提供服務的個人信息控制者，應向用戶提供註銷賬戶的方法，且該方法應簡便易操作。同時要求，用戶註銷賬戶后，平台應刪除其個人信息或做匿名化處理。

對於刪除的界定，規範規定，「在實現日常業務功能所涉及的系統中去除個人信息的行為，使其保持不可被檢索、訪問的狀態」。也就是說，根據規範要求，平台應充分保證用戶註銷的權利。