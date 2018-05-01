蘋果iPhone X依然是世界上最暢銷的智能手機北京新浪網 (2018-05-01 07:14)
來源：cnBeta
Counterpoint Research的最新數據顯示，iPhone X不僅是所有iPhone機型當中最暢銷的一款，還是戰勝三星旗艦機型成為全球最暢銷的智能手機。對蘋果來說更好的消息是，今年第二個月的五個暢銷設備中有四個是iPhonee，而銷量也比去年同期提高了5%。
iPhone X以5.1%的銷售份額排名第一，其次是iPhone 8的3.1%和iPhone 7的2.2%。由於2017年推出后的折扣，iPhone 7銷售特別好。更大的iPhone 8 Plus以1.9%的份額排名第四，而小米的Redmi 5A則成功獲得了相同的份額。
另一方面，三星Galaxy S8獲得1.45%的銷售份額排名第六位，但值得一提的是，二月份Galaxy S9尚未上市，當S9成為數據的一部分時，三星可能會觀察到更好的結果。Counterpoint Research指出，由於Galaxy S8發佈之前的降價，以及J7系列的良好性能，Galaxy S8銷售年增長了約3%。該研究報告指出，三星在全球手機和智能手機銷售中繼續保持第一的位置。
有些令人驚訝的是，儘管蘋果在這些設備之間在規格方面產生了較大的差異，但較小的iPhone仍然比其較大的兄弟姐妹賣得更好。例如，iPhone 8 Plus配備了雙攝像頭系統和更大的電池，但從這些數字來看，較小的型號對客戶而言仍然更具吸引力。
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