新浪美股訊 日期:5月1日消息，許多華爾街交易員都在擔心，他們的職位在未來可能會被機器取代。但在高盛集團的一個部門，這種情況實際上早就發生了。

「股票交易：15到20年前，我們有500人在為股票做市。現在我們有三個人，」高盛總裁David Solomon周一在加州比佛利山舉行的梅肯研究院全球會議上表示。

Solomon表示，在交易業務中引進新技術能夠更高效地服務客戶，但也帶來了新的風險。對於高盛來說，新技術改變了員工構成，該行有9000名工程師，而更多員工則專注於監管。

高盛「在機器學習，以及根據歷史，市場將如何運作方面投入了巨額的資金，」Solomon說。這使得速度變得「比資本重要得多」。