交易員危機 從500人到3人機器取代人在高盛真實上演北京新浪網 (2018-05-01 07:22)
新浪美股訊 日期:5月1日消息，許多華爾街交易員都在擔心，他們的職位在未來可能會被機器取代。但在高盛集團的一個部門，這種情況實際上早就發生了。
「股票交易：15到20年前，我們有500人在為股票做市。現在我們有三個人，」高盛總裁David Solomon周一在加州比佛利山舉行的梅肯研究院全球會議上表示。
Solomon表示，在交易業務中引進新技術能夠更高效地服務客戶，但也帶來了新的風險。對於高盛來說，新技術改變了員工構成，該行有9000名工程師，而更多員工則專注於監管。
高盛「在機器學習，以及根據歷史，市場將如何運作方面投入了巨額的資金，」Solomon說。這使得速度變得「比資本重要得多」。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2 頂級完美H＆A車工 求婚
- PERKINS 伯金仕 - EarQ系列 0.12克拉鑽石耳環
- KOKKO-公主典範尖頭花紋鑽飾訂製高跟鞋-幸福白
- 【SEIKO 精工】LUKIA 浪漫心情太陽能電波腕錶(1B22-0CB0P
- BURBERRY 經典格紋100% 喀什米爾羊毛圍巾-藏青
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】愛的三部曲-小 戒指(RZ0470)
- 【綠活居】吉榭爾 舒適亞麻布實木雙人座沙發椅
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2 頂級完美H＆A車工 求婚
- 【Folli Follie】潮流絕對亮皮短夾(黑)
- 【LONGCHAMP】巴黎鐵塔紀念款摺疊短提把尼龍手提包(中/天空
《戰神4》奎爺喜歡說「BOY」 連聽一小時要被洗腦【北京新浪網】
《驚奇隊長》片場照泄露 女神與局長聯手大戰外星人【北京新浪網】
《海賊王》路飛賞金達15億！已知最高賞金，第五位皇帝【北京新浪網】
《食戟之靈》漫畫261話圖透 繪里奈令評委瞬間被爆衣【北京新浪網】
特斯拉的黑色四月：產能瓶頸與現金流危機【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》